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В мире 20 минут назад

В столице Венесуэлы Каракасе в уличных боях погибли 26 человек (ВИДЕО)

В результате перестрелок погибли также 22 боевика, а среди раненых — 28 мирных жителей, не причастных к участию в вооруженных бандформированиях

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

На этой неделе в результате столкновений между полицией и вооруженными бандами на северо-западе Каракаса (столица Венесуэлы) погибли по меньшей мере 26 человек, среди которых — четыре правоохранителя, и 38 человек получили ранения, сообщает Reuters.

В результате перестрелок погибли также 22 боевика, а среди раненых — 28 мирных жителей, не причастных к участию в вооруженных бандформированиях.

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По информации агентства, из-за стрельбы, которая продолжается несколько дней, некоторые жители города покидают свои дома и перекрывают движение в нескольких кварталах.

При этом, как отмечает Reuters, столичные власти отстраняются от попыток банды расширить свою территорию за пределы района Cota 905 barrio.

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Вице-президент Делси Родригес, выступая вместе с Мелендес на государственном телевидении, утверждал, что банда, которая контролирует Cota 905, была связана с некоторыми оппозиционными политиками.

По ее словам, в ходе рейдов были задержаны трое предполагаемых членов "колумбийских военизированных групп".

Напомним, 30 апреля 2019  года в Венесуэле произошла попытка государственного переворота. Часть военных Венесуэлы поддержали лидера оппозиции Хуана Гуайдо в свержении действующего президента Николаса Мадуро.

Оппозиционер выразил уверенность, что отстранение Мадуро от власти — "необратимый процесс".

В мае президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал готовиться к вторжению на территорию страны американских войск.

 

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