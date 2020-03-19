Общество 50 минут назад

В судах Киева не осталось денег, чтобы отправлять повестки

По почте теперь будут отправлять только крайне важные сообщения

В судах Киева не осталось денег, чтобы отправлять повестки В судах Киева не осталось денег, чтобы отправлять повестки
Фото: Пиксабей

В киевских судах нет денег на почтовую корреспонденцию, по почте будут отправлять только крайне важные сообщения. Об этом сообщили в пресс-службе Шевченковского райсуда Киева.

"Относительно ограниченной возможности направления судом корреспонденции почтовой связью. Согласно сообщению Территориального управления Государственной судебной администрации Украины в городе Киеве, в судебной системе сложился огромный дефицит текущих расходов на обеспечение осуществления судопроизводства. Прежде всего речь идет о почтовых отправлениях, судебных повестках, бумаге и т.д.", — сказано в сообщении.

В связи с этим Шевченковский райсуд Киева сообщает об отсутствии надлежащего обеспечения для почтового корреспондирования судом.

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"Учитывая изложенное, Шевченковский районный суд города Киева сообщает, что до решения указанной проблемы судом будут осуществляться только меры по обеспечению рассмотрения дел", — сообщили в суде.

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Ранее сообщалось, что "Новая пошта" и "Укрпошта" будут бесплатно хранить посылки до конца карантина. Отделения обеих компаний обеспечены дезинфекторами и защитными масками. Рекомендуемые почтовые отправления (кроме писем с пометкой "Судебная повестка") будут вкладываться в абонентские ящики адресатов. Заказные письма с отметкой "Судебная повестка" будут доставляться в соответствии с требованиями правил оказания услуг почтовой связи. 

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