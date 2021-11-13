В Сумской области на улице обнаружили трехметрового питона

В Шостке Сумской области гражданка обнаружила на улице питона, полиция проводит проверку, выясняются возможные владельцы пресмыкающегося.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
Отмечается, что женщина увидела возле мусорных баков в центре Шостки большую змею и сообщила о своей находке в полицию.
Прибывшие по вызову сотрудники группы реагирования патрульной полиции поняли, что пресмыкающиеся уже не подает признаков жизни.
Сама же заявительница рассказывает, что первыми змею увидели подростки, которые и рассказали ей о своей находке. Не поверив им, женщина сначала сама в этом убедилась, а потом уже вызвали полицейских.
Предварительно установлено, что это питон длиной более трех метров.
Полицейские проводят проверку — выясняют возможных владельцев пресмыкающегося и каким образом он оказался на улице.
Напомним, в Черновцах белка покусала двух человек, у животного обнаружили бешенство. Из-за этого на нескольких улицах города объявили карантин.