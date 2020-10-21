Общество 40 минут назад

В Киеве после ремонта открыли отделение экстренной медицинской помощи (ФОТО)

Депутат Киевсовета Михаил Терентьев рассказал о масштабной программе развития медучреждений в столице

В Киеве после ремонта открыли отделение экстренной медицинской помощи (ФОТО) В Киеве после ремонта открыли отделение экстренной медицинской помощи (ФОТО)

В Киеве открыли отремонтированное отделение экстренной медицинской помощи №8 на улице Якуба Коласа 15-а. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил депутат Киевсовета, директор коммунального предприятия "Инженерный центр" Михаил Терентьев.

"Одной из главных моих целей является полное обновление медицинских учреждений столицы! И я уверен, что это реально возможно, ведь мы не сбавляем темп, а шаг за шагом проводим качественную модернизацию медучреждений, учитывая потребности не только пациентов, но и врачей и работников, что сейчас, во времена пандемии, является самым важным! При поддержке мэра Киева открылось отремонтированное Отделение экстренной медицинской помощи №8 на Якуба Коласа, 15А. Виталий Кличко лично проверил, как сделали капитальный ремонт, заглянул почти в каждый кабинет и дал высокую оценку увиденному. КП "Инженерный центр", которым я руковожу пятый год подряд, выступило заказчиком данных работ, а результат, который мы получили, — новое современное отделение — будет долгое время приносить неоценимую пользу для киевлян" — отметил Терентьев.

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Также в недавнем интервью депутат рассказал: "У нас 16 проектов, которые запланированы на следующие пять лет для реализации, среди них строительство больницы на Троещине, реконструкция ожогового центра на Левом берегу, реконструкция больницы скорой помощи, реконструкция больницы №4, создание подстанции скорой помощи, реконструкция туберкулезной больницы в Гостомеле и много других не менее важных для Киева объектов".

Он также добавил, что на сегодняшний момент, уже закончен капитальный ремонт больницы № 3 на Петра Запорожца, 26.

Напомним, что 25 октября в Киеве пройдут выборы депутатов Киевского городского совета и первый тур выборов мэра.

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