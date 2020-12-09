В Тернопольской области упал самолет, есть погибший (ФОТО)

Легкомоторный самолет потерпел крушение 9 декабря около села Золотая Слобода Козовского района Тернопольской области.

Как информирует Госслужба по чрезвычайным ситуациям, в результате погиб пилот. О возможных причинах и других обстоятельствах инцидента ГСЧС пока не сообщает.

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В свою очередь, как сообщает Главное управление полиции в Тернопольской области, сообщение о падении биплана поступило около 17:00 от очевидцев.

На место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские обнаружили самолет с разбитой кабиной и оторванным мотором, а вблизи — тело человека. Проводятся первоочередные следственные действия.

Напомним, 6 декабря другой легкомоторный самолет упал в пригороде Киева. Травмы получили пилот и инструктор.