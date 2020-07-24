В традициях Януковича: политолог анонсировал возможную атаку на Кличко

Новые люди с "чистыми помыслами" в руководстве страны используют для давления на Кличко методы предыдущих президентов — Порошенко и Януковича. Об этом в эфире одного из телеканалов сказал политолог Вадим Карасев, комментируя выступление Дубинского на праймериз "Слуг народа".

Он напомнил выступление Дубинского на праймериз, когда тот описал "медиа киллерство" Кличко на "1+1" и предложил начать войну компроматов с помощью правоохранителей.

"Там сидел президент, Разумков, Шмыгаль, Ермак. Все сидели, но никто ничего не сказал, что как это так — при чем мы тут к Киеву? При чем мы к правоохранительным органам? Новые лица, новая политика, новые люди, с "чистыми помыслами и руками", а фактически методы предыдущих президентов используют. И Порошенко любил это, и Янукович тоже любил", — подчеркнул Карасев.

По словам эксперта, в ближайшее время можно ожидать атаки на Кличко.

Как известно, ранее блогер Елена Монова на своей странице Фейсбук со ссылкой на канал DubinskyPro опубликовала видео с праймериз кандидатов в мэры Киева от "Слуги народа". На опубликованном видео во время своего выступления в присутствии президента Украины Зеленского, спикера Верховной Рады Разумкова, главы Офиса президента Ермака и премьер-министра Шмыгаля, нардеп Александр Дубинский заявляет, что он обсуждал с президентом использование силового ресурса на киевских выборах против Кличко.

"Пока вы сейчас видите опросы, где у него 40%, а у нас — 7%, это просто потому, что мы не начали наступать. И как только мы начнем и будем делать это одной командой, вы увидите, как он поплывет. А если еще будут подниматься эти уголовные дела, о которых мы с Владимиром Александровичем (Зеленским — ред.) говорили, я думаю, что он даже не доживет до выборов", — сказал Дубинский.

Напомним, осенью в Украине должны пройти выборы в местные органы власти.