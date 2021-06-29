В транспортном комитете Рады оттягивают ликвидацию коррупции с документами моряков — СМИ

Несмотря на решение профильного транспортного комитета ВР поддержать и вынести его в зал законопроект, который позволит убрать коррупцию в сфере выдачи и продления документов в морской отрасли, в повестке дня на текущую неделю его так и не оказалось. Причина может крыться в нежелании членов комитета расставаться с большой коррупционной "кормушкой" объемом в $6-8 млн ежемесячно. Об этом пишет издание Комментарии.

Журналисты напоминают: чтобы получить подтверждение права работать на морских судах, моряки в Украине должны каждые пять лет проходить специальные экзамены и обновлять документы. По данным профильных ассоциаций, стоимость пакета бумаг с "правильными" результатами даже электронных тестов и прочими необходимыми подтверждениями для продолжения профессиональной деятельности может достигать $8 тыс. с человека. Законопроектом 3944 предлагается внедрить международные стандарты пролонгации документов.

В СМИ неоднократно звучали фамилии бенефициаров схемы с коррупционной выдачей документов морякам. Среди них, в частности, называли экс-министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Также в причастности к схемам подозревают главу транспортного комитета Юрия Киселя. Кроме того, глава исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили заявлял об интересе в вопросе поборов с моряков народного депутата от Николаевской области Игоря Негулевского. В кулуарах фигурирует и фамилия скандального Николая Тищенко.

В частности, на минувшей неделе народный депутат, член правоохранительного комитета ВР Александр Куницкий обнародовал очередной фрагмент записи заседания транспортного комитета, на котором рассматривался законопроект 3944, пролежавший в комитете год.

В первой части видеозаписи на канале Куницкого видно, как глава комитета Юрий Кисель пытается заблокировать рассмотрение документа на комитете.

Из второй части видео становится понятно, что законопроект 3944 категорически не воспринимает и еще один видный член комитета Николай Тищенко. Во время обсуждения документа об упрощении процедур переаттестации моряков, Тищенко вдруг начал возмущаться, что комитет якобы теряет свою субъектность. "Мы сегодня стоим на пороге — мы комитет или об нас вытирают ноги. Пускай депутаты [авторы законопроекта] приходят и работают в наш комитет, а не где-то в офисе они получили под диктовку, а мы гриву опустили и поднимаем руки [за его вынесение в зал]. Мы либо команда — либо не команда", — обратился Тищенко к коллегам по комитету. "Не было еще такого за два года, пока мы здесь, чтобы нас нагибали. А сейчас нас нагибают", — добавил он.

Журналисты напоминают, что Кисель, Негулевский и Тищенко уже не первый раз фигурируют в скандалах вместе. Например, ранее СМИ писали, что Кисель и Негулевский вообще сошлись на теме дорожных подрядов: Негулевский после прихода в Раду резко стал одним из ключевых дорожных строителей Николаевской области. Кроме того, около года назад генеральный директор и владелец ООО СП "Нибулон" Алексей Вадатурский прямо обвинял бывшего тогда министром Владислава Криклия, а также Тищенко и Негулевского в сотрудничестве с оффшорными компаниями, которые блокируют развитие отечественного грузового флота.

Кисель, Негулевский и Тищенко были участниками и еще одного скандала, связанного с портом "Южный". СМИ писали, что они планировали взять под контроль буксировочный флот порта.

Кроме того, Киселя и Тищенко также обвиняли в "крышевании" схем экс-главы Государственной администрации морского транспорта Сергея Звягинцева, связанных с незаконным транзитом российских танкеров с нефтепродуктами, которые якобы курсировали по территориальным водам Украины по специальному разрешению администрации.

"Однако, стоит все же отметить, что профильным комитетом дана рекомендация принять в целом законопроект 3944 в первом чтении. А значит, будет ли сделан первый шаг к реформированию морской отрасли или нет теперь зависит от каждого депутата в сессионном зале", — резюмирует издание.