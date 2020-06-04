В Уголовном кодексе появилось наказание для "воров в законе"

Верховная Рада Украины включила в Уголовный кодекс понятия "вор в законе", "преступное сообщество" и "сходка" и определила уголовную ответственность за действия, которые подпадают под них.

Законопроект №2513, предусматривающий такие изменения, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом на заседании 4 июня.

Согласно документу, "вором в законе" будет считаться человек, "соблюдающий свойственные преступной среде традиции и правила поведения, пользующийся авторитетом среди лиц, которые совершали уголовные правонарушения, руководит, координирует и/или организовывает деятельность преступного сообщества или ее части, или является участником такого сообщества".

Преступным сообществом, соответственно, будет считаться стойкое иерархическое объединение пяти или более человек, участником, организатором, руководителем или координатором которого является "вор в законе".

Создание преступного сообщества, руководство им, участие в нем или в преступлениях, которые были совершены такой организацией будут наказываться лишением воли на срок от 7 до 12 лет.

За пребывание человека в статусе "вора в законе" предусмотрено лишение воли на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.

Наказание за обращение к "вору в законе" или другому участнику преступного сообщества с просьбой совершить преступление или повлиять любым способом на других людей предусматривает лишение воли на срок от 3 до 5 лет. Если такое обращение повлекло за собой тяжкие последствия, то грозит лишение воли на срок от 5 до 10 лет.

За организацию встречи представителей преступных сообществ — "сходки" — грозит лишение воли на срок от 3 до 6 лет. А за содействие участникам преступного сообщества или сокрытие их деятельности — лишение воли на срок от 3 до 5 лет. Если подобное деяние было совершено повторно или должностным лицом, то ответственность предусматривает лишение воли на срок от 5 до 7 лет.

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, нормы принятого законодательного акта сделали возможным привлекать к ответственности не только "воров в законе", и тех, кто организовывает "сходки", но и криминальных авторитетов и руководителей преступных группировок. Более того, в разработке законопроекта участвовали следователи и оперативники, которые непосредственно борются с преступными группировками, сказал он.

Впрочем, как считает народный депутат от фракции "Европейской солидарности" Владимир Вятрович, принятый законопроект — это "еще один шаг к превращению Украины в авторитарное полицейское государство".

"Теперь любого человека можно будет отправить в тюрьму на 10-15 лет только за так называемое "участие в преступном сообществе" или "преступное влияние". Определение "преступного влияния" более, чем туманное: "любые действия лица, которое, благодаря авторитету, другим личностным качествам или возможностям, содействует, побуждает, координирует или осуществляет другое влияние на преступную деятельность", — написал он.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел инициирует законопроект о лишении водительских удостоверений системных нарушителей правил дорожного движения.