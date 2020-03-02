В Ухани закрыли временную больницу для борьбы с эпидемией коронавируса

Местные власти китайского города Ухань, который оказался в эпицентре распространения коронавируса в Китае, закрыли временную больницу из-за сокращения количества заболеваний новым вирусом.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственную телекомпанию CCTV.

По данным агентства, эта больница является одной из 16 медучреждений, специально построенных для борьбы с эпидемией коронавируса. Она была закрыта после того, как оттуда выписали последних пациентов.

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Это совпало с резким сокращением случаев заболевания коронавирусом в провинции Хубэй, столицей которой является город Ухань.

"Вспышки заболевания в Хубэй за пределами Ухани контролируются, а в провинциях наблюдается положительная тенденция", — заявил на брифинге представитель Национальной комиссии здравоохранения Китая Ми Фенг.

Так, за 1 марта впервые с января в провинции было зафиксировано менее 200 новых случаев инфицирования — 196. Днем ранее было зарегистрировано 570 новых заболеваний.

Как сообщалось, в Украине с 24 февраля скрининг на коронавирус прошли 540 тысяч человек.

Напомним, неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.

По состоянию на утро 1 марта в мире зафиксировано 86 тысяч 983 случая заболевания коронавирусом COVID-19.