В укор властям киевляне торжественно открыли не отремонтированную поликлинику (ВИДЕО)

Чтобы привлечь внимание властей, жители Минского массива в Оболонском районе Киева провели "торжественное открытие" так и не отремонтированной детской поликлиники по адресу: проспект Рокоссовского 2А. Видео "церемонии" киевляне опубликовали в Facebook.

Для съемки киевляне украсили разрушенное здание шариками, а перед входом повесили красную ленту, которую на видео торжественно перерезали. Внутри строения комнаты подписали соответствующими названиями: "регистратура", "игровая комната", "педиатр".

"Была проведена репетиция открытия. Посмотрите, какое современное и крутое заведение сделали для оболонцев! Оно оснащена по европейским стандартам. Гордимся!", — иронично прокомментировали ролик его авторы, тегнув мэра столицы Виталия Кличко и Департамент охраны здоровья Киева.

Ремонт бывшей больницы, которая пустовала более десяти лет, должен был стартовать еще в декабре 2017 года. Именно тогда на полуразрушенном здании появилось объявление о его реконструкции под отделение скорой помощи с обещанием конца работ в 2020 году.

Жители района, хотя и удивились чересчур долгим срокам ремонта, заявлению обрадовались — здание уже давно облюбовали сомнительные личности, к тому же там регулярно происходили пожары да и происшествия похуже.

"Поликлиника находится в жилых дворах, где вокруг много детских садов. Здание никто не охраняет, возле него всегда валяется много шприцов и презервативов. В нем также постоянно происходят пожары, бойни и изнасилования, даже была одна смерть и случай, когда какой-то мужчина заманивал внутрь девочку", — рассказал Delo.ua житель района Евгений.

Однако обещанного ремонта так и не сделали. Балансодержатель, Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева, в конце 2017 года все же вывез из поликлиники мусор, а также заколотил окна и двери досками, но на этом реконструкция закончилась. В течение последующих двух лет на площадке рабочих не видели.

Уже в мае 2020 года Центр объявил тендер на Prozorro — на столярные и плотничьи работы в рамках ремонта поликлиники выделили 85 тысяч грн с условием конца работ в июле 2020 года. Судя по протоколу на сайте госзакупок в конкурсе участвовали два подрядчика: ООО ТПФ "Терра"-С и ООО "БК "Тріада плюс".

Тендер выиграла вторая компания, запросив за свои услуги 77 230 грн — всего на 28 грн меньше, чем предложила первая, однако вскоре подписание договора с победителем торгов отменили. Это объяснили "невозможностью устранения выявленных нарушений законодательства в сфере публичных закупок". На данный момент о дальнейшем ходе предполагаемого ремонта ничего не известно.

"Все это время местные жители создавали инициативные группы, регистрировали в КГГА, обращались к депутатам, но никто ничего не делает, только присылают отписки в духе: "планируется реконструкция в случае наличия средств". Хотя табличка с обещанием конца реконструкции в этом году до сих пор висит", — говорит Евгений.

В итоге жители района решили самостоятельно провести открытие скорой, чтобы привлечь внимание властей к этой проблеме. "Мы хотим, чтобы Кличко не только прозрачные мосты открывал, но и другие важные объекты", — пояснил Евгений. По его словам, ролик уже собрал больше 10 тысяч просмотров.