В Украине центры занятости перепрофилируют под нужды работодателей

Министерство экономики начало процесс переориентации работы государственных центров занятости.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Алексей Любченко во время онлайн-встречи с членами Европейской Бизнес Ассоциации, передает пресс-служба министерства.

"Сейчас мы прорабатываем общую концепцию по реформе центров занятости. Актуален вопрос их перепрофилирования под нужды работодателя. Также речь идет об усовершенствовании и модернизации систем обучения, переподготовки кадров. Это ряд простых вещей, которые можно менять уже сейчас в направлении потребностей работодателей и соискателей", — заявил Алексей Любченко.

Он также отметил необходимость усиления обратной связи с работодателями и бизнесом относительно государственного заказа в высшем образовании.

"Украина ежегодно инвестирует около 40 млрд грн на бесплатное высшее образование. И эта инвестиция должна быть разумной и взвешенной — необходим диалог относительно потребностей экономики, определение приоритетов, на подготовку каких именно специалистов государству необходимо тратить средства", — подчеркнул министр.

По словам Любченко, положительным сдвигом в решении вопроса дефицита кадров является соответствие заведений профессионально-технического образования потребностям территориальных общин и передача их в коммунальную собственность.

Он считает, что такая политика является полезной для развития региональных экономик и залогом развития местного бизнеса.

Минэкономики со 2 августа этого года запустило анонимный опрос о работе службы занятости. После завершения опроса будет проведен тщательный анализ отзывов, которые помогут сформировать направления дальнейшей трансформации системы в сторону совершенствования принципов клиентоориентированности.

Напомним, с начала 2021 года в Украине наиболее популярными запросами работодателей остаются рабочие специальности: швеи, электромонтеры, электрогазосварщики, слесари, каменщики, маляры и пекари.

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