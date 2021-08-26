Общество 1 час назад

В Украине должников снова можно отключать от коммунальных услуг

Запрет будет действовать только в регионах, где установлен "красный" уровень эпидемиологической опасности

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

В Украине официально сняли ограничения на отключение населения за задолженность по оплате стоимости коммунальных услуг.

Ранее такие лимиты предусматривались законом в рамках адаптивного карантина, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

До этого на период действия карантина и 30 дней после него запрещалось начисление пени и штрафов за задолженность за жилищно-коммунальные услуги и прекращение предоставления таких услуг.

Согласно поправкам в законе, такой запрет будет действовать только в регионах, где установлен "красный" уровень эпидемиологической опасности.

Так, после внесения правок из закона был удален подпункт 5 пункта 3: "На период действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается прекращение/приостановление предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам Украины в случае их неоплаты или оплаты в неполном объеме".

Читайте также:
НКРЭКУ передала местным властям полномочия устанавливать тарифы на тепло

Вместо подпункта добавили подпункт 3.1: "На территории регионов Украины, в которых установлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения коронавирусной болезни (COVID-19), на период действия "красного" уровня эпидемической опасности и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается прекращение/приостановление предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам Украины в случае их неоплаты или оплаты в неполном объеме".

То есть коммунальщики получают право отключать должников через 30 дней после того, как регион выйдет из "красной" зоны карантина.

Для восстановления подачи коммунальных услуг бытовым потребителям нужно будет погасить задолженность по оплате и дополнительно оплатить услугу повторного подключения.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции Украины приказом № 1061/5 от 23 марта 2021 года позволило государственным и частным исполнителям налагать арест на счета должников за коммунальные услуги, а банкам — автоматически списывать средства с таких арестованных счетов.

Напомним, по состоянию на январь текущего года в Украине задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг выросла до 66,1 млрд грн.

На конец июня, по данным Государственной службы статистики Украины, долги населения за коммунальные услуги составили 70,6 млрд грн.

Источник фото: Depositphotos

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

На Мальте признали украинские сертификаты о вакцинации от COVID-19
На Мальте признали украинские сертификаты о вакцинации от COVID-19
Мы хотим создать цивилизованный вторичный рынок ОВГЗ — глава Минфина
Мы хотим создать цивилизованный вторичный рынок ОВГЗ — глава Минфина
Украина завоевала первые медали на Паралимпиаде-2020
Украина завоевала первые медали на Паралимпиаде-2020
Загрузка...
Новое видео
Как украинцы подвинули Теслу? Электробайки DelFast: 300 инвесторов, тысячи испытаний

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Кампания вокруг памятника "Защитник" деморализует полицейских, — СМИ

  3. В Украине открылось посольство Ирландии

  4. Почти три четверти украинцев готовы уволиться из-за низкой зарплаты — опрос

  5. Кривой Рог снова возглавил Юрий Вилкул

Ивент
В Києві нагородили "Героїв малого бізнесу". Розповідаємо, кого саме, за що і чим
В Києві нагородили "Героїв малого бізнесу". Розповідаємо, кого саме, за що і чим
7 серпня відбулася урочиста церемонія нагородження премією "Герої малого бізнесу 2021". На церемонію прибули понад 130 учасників — представники малого та середнього бізнесу з усієї країни і, звісно, Delo.ua. Розповідаємо, що там відбувалося
Загрузка...