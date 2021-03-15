В Украине хотят внедрить электронный документооборот в уголовном процессе

Президент Владимир Зеленский инициирует внедрение в Украине электронной системы взаимодействия между участниками уголовного процесса.

Соответствующий законопроект №5246 с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс Украины о внедрении информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования глава государства зарегистрировал в Верховной Раде как неотложный.

На Банковой рассчитывают, что в случае принятия документа, правовой статус бумажных и электронных документов в уголовном процессе будет одинаковым.

"Это позволит перейти от тысяч страниц бумажных томов уголовных производств к использованию электронных носителей без вреда для расследований. Также это значительно облегчит взаимодействие суда, стороны обвинения и стороны защиты, что поможет повысить эффективность их работы", — цитирует Зеленского его пресс-служба.

Также ожидается, что после принятия данной инициативы уменьшится бюрократизация процессов, поскольку упростится и ускорится подготовка и обработка документов со стороны следователей и прокуроров.

При этом адвокаты смогут быстрее подавать заявления и ходатайства и иметь возможность знакомиться с материалами уголовных производств в электронном виде.

Одновременно суд получит возможность исследовать документы и доказательства в электронной форме. Сейчас же это можно сделать только у следователей или прокуроров, физически приехав к ним.

Напомним, в начале марта 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что для власти является вызовом устранение злоупотреблений и обеспечение прозрачности судей. По его словам, действенным шагом могут стать IT-решения.

Главными "болезнями" системы правосудия в стране Зеленский считает нехватку судей, чрезмерную нагрузку на систему и проблемы с доступом к правосудию.

Как сообщалось, 15 февраля Зеленский внес в Верховную Раду три законопроекта, связанных с судебной реформой, в том числе о лишении Окружного административного суда Киева полномочий по пересмотру решений Кабинета Министров и Национального банка Украины.

Другой проект закона касается порядка избрания на должности членов ВСП и деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП. Другой законопроект касается введения ответственности за непредоставление информации по запросу дисциплинарного инспектора ВСП.