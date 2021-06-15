В Украине ищут компании, которые могут поделиться опытом создания pet-friendly офисов 

Проект "Практические советы по человековедению" запускает образовательную кампанию "Все о Pet-friendly офисах", которая посвящена новому тренду pet-friendly офисов в Украине. Для этого организаторы ищут героев — компании, которые готовы делиться опытом создания рабочего пространства, дружественного для домашних любимцев. К проекту будут привлечены зоопсихологи и специалисты по уходу за животными, чтобы показать все тонкости по организации таких рабочих мест.

В Украине этот международный тренд становится все более популярным. Многие компании или уже взяли животное из приюта, или планируют это сделать. Это помогает улучшить атмосферу на работе, уменьшить количество конфликтов и сплотить коллектив. Создание pet-friendly офиса работает на укрепление позитивного восприятия бренда-работодателя среди сотрудников и формирует мнение о компании, как о социально ответственной.

"Мы уже много лет принимаем домашних животных в наших офисах. Это стало частью нашей корпоративной культуры, в рамках которой бизнес заботится о лучших условиях жизни как для домашних животных, так и для их владельцев. Также это полезно для бизнеса. Исследования ученых доказывают, что в pet-friendly офисах, сотрудники лучше справляются со стрессом. Также подтверждено, что, например, присутствие собаки в офисе создает более комфортную и доброжелательную атмосферу в коллективе, повышает уровень доверия между коллегами, нивелирует конфликтные ситуации", — рассказывает Руслан Скиба, директор по корпоративным связям компании Mars Украина.

Реализация pet-friendly офиса является незаурядной задачей для компании. Это большая ответственность, в первую очередь перед животными. Поэтому в рамках проекта будут подробно освещены темы, о том, как организовать процессы правильно, когда компания решилась на такой важный шаг. Все должно проходить максимально экологичным образом с привлечением зоопсихологической экспертизы. В частности, нужно правильно провести адаптацию животного, учесть интересы всех сотрудников, которые находятся в рабочем пространстве и др.

"Меня очень радует, что среди украинских компаний становится все более популярным тренд pet-friendly офисов. В то же время, если вы берете в офис животное под кураторство, помните про весь объем функций по уходу и адаптации. Если вы берете животное из приюта, потребуется помощь для его интеграции в социум. Нужно, чтобы кто-то один был ответственен за него, тот, кто будет его выгуливать, если это собака, кто будет забирать животное на выходные и праздничные дни. И это только часть нюансов, которых на самом деле очень много. Поскольку коты и собаки очень разные, подход к их воспитанию и уходу будет разный. Все это нужно учитывать", - рассказывает Оксана Галан, ведущий специалист по поведению собак и кошек школы взаимопонимания с животными Pets & People.

Об этих и других аспектах создания pet-friendly офиса авторы проекты будут рассказывать в цикле публикаций на сайте Work.ua.

"Важно рассказывать о компаниях, которые в Украине стали флагманами формирования культуры сосуществования с животными. Проект "Все о Pet-friendly офисах" будет идти в течение ближайших 3-х месяцев. Созданные материалы будут публиковаться на сайте Work.ua. Их герои будут делиться опытом, рассказывать о лайфхак, обсуждать спорные вопросы, связанные с пребыванием домашних животных на работе", - говорит Каринэ Макиян, PR-менеджер Work.ua.

"Для компаний, которые хотят присоединиться к международному движению pet-friendly, важно получить поддержку, которая поможет обойти подводные камни и создать условия для максимально комфортного сосуществования людей и их питомцев. Ведь миссия нашего сообщества — формировать культуру комфортного сосуществования животных и людей, чтобы уменьшить количество бездомных четвероногих. Сейчас люди отказываются от животных из-за непонимания их поведения", — говорит Юлия Гусева, идеолог и основатель проекта "Практические советы по человековедению".

Каких героев ищут:

Компании, которые позволяют своим сотрудникам брать домашних любимцев на работу (как решить вопрос пребывания в одном пространстве кошек и собак, какие условия были созданы для комфортного пребывания животных и людей, и т. д.),

Компании, которые завели совместных питомцев, взяв животных из приюта (как проходит процедура адопции, какие есть трудности со стороны законодательства и т.п.),

Компании, которые хотят позволить приводить домашних животных в рабочее пространство или решили завести общее животное (как поняли необходимость этого, как договариваются с другими сотрудниками и т.д.)

Если в вашем офисе есть животные и вы считаете, что можете стать героем одной из статей — пишите организаторам проекта: doghermes13.07@gmail.com до 21 июня.