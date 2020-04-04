Экономика 20 минут назад

В Украине на треть уменьшилось количество новых вакансий

А число новых резюме после снижения на первой неделе карантина в дальнейшем практически не менялось

В Украине на треть уменьшилось количество новых вакансий В Украине на треть уменьшилось количество новых вакансий
Вакансии. Фото: slavdelo.dn.ua

В Украине в течение второй недели карантина (24-31 марта) количество новых вакансий продолжало снижаться, хотя и меньшими темпами, чем в течение первой недели.

Об этом говорится в "Экономическом обзоре недели" Национального банка Украины от 3 апреля.

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Указано, что за 2 недели количество вакансий уменьшилось на 34%, отражая ухудшенные ожидания предпринимателей относительно будущих доходов.

"Количество новых резюме после снижения на первой неделе карантина (вероятно из-за рекомендации самоизолироваться) в дальнейшем практически не менялось", — говорится в сообщении.

По данным НБУ, практически во всех видах деятельности вырос показатель нагрузки (отношение количества резюме к количеству вакансий), за исключением розничной торговли и финансов.

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По данным опроса КМИС, в конце марта 43% украинцев больше опасаются экономических последствий от введения карантинных ограничений, чем эпидемии коронавируса. В то же время 34% больше опасаются эпидемии коронавируса в Украине, а 14% не опасаются ни первого, ни второго, считая, что ситуация нормализуется в течение 1-2 месяцев.

Напомним, из-за карантина большинство отелей Украины уже закрылись и готовятся сокращать персонал.

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