В Украине объявили наивысший уровень пожароопасности

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) объявила самый высокий уровень пожарной опасности.

В связи с этим, ГСЧС призывает украинцев не провоцировать пожары в природных экосистемах.

По информации Украинского гидрометеорологического центра, самые опасные погодные состоянию на 13:35 21 июня зафиксированы в Волынской, Львовской, Тернопольской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской областях и в Киеве.

Метеорологи утверждают, что 21 — 23 июня в большинстве северных, западных и восточных областей Украины продержится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, Верховная Рада взялась за повышение штрафов за нарушение пожарной безопасности. Соответствующий законопроект №4157 парламент одобрил в первом чтении на заседании.

В начале октября 2020 года экологический комитет рекомендовал ВР одобрить этот законопроект.

Как сообщалось, 23 января 2021 года в Украине был государственный траур из-за пожара в Харькове. В результате трагедии умерли 16 человек.