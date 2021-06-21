Происшествия 40 минут назад

В Украине объявили наивысший уровень пожароопасности

Спасатели призывают украинцев не провоцировать пожары в природных экосистемах

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) объявила самый высокий уровень пожарной опасности.

В связи с этим, ГСЧС призывает украинцев не провоцировать пожары в природных экосистемах.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

По информации Украинского гидрометеорологического центра, самые опасные погодные состоянию на 13:35 21 июня зафиксированы в Волынской, Львовской, Тернопольской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской областях и в Киеве.

Метеорологи утверждают, что 21 — 23 июня в большинстве северных, западных и восточных областей Украины продержится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Читайте также:
ГБР подозревает чиновников ГСЧС в фиктивном тушении пожаров под Северодонецком в июле-2020

Напомним, Верховная Рада взялась за повышение штрафов за нарушение пожарной безопасности. Соответствующий законопроект №4157 парламент одобрил в первом чтении на заседании.

В начале октября 2020 года экологический комитет рекомендовал ВР одобрить этот законопроект.

Как сообщалось, 23 января 2021 года в Украине был государственный траур из-за пожара в Харькове. В результате трагедии умерли 16 человек.

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Под Киевом в пятиэтажке прогремел взрыв (ФОТО)
Под Киевом в пятиэтажке прогремел взрыв (ФОТО)
Украинский аэропарк пополнили два авиалайнера
Украинский аэропарк пополнили два авиалайнера
На Буковине из-за ливней затопило около 70 жилых домов (ФОТО)
На Буковине из-за ливней затопило около 70 жилых домов (ФОТО)
Загрузка...
Новое видео
"Стендап в Украине сейчас на хайпе": основательницы Business Stand Up Agency

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. GET Business Festival разыгрывает 100 тысяч гривен на развитие малого бизнеса

  3. На Азовском побережье в песке застряли 20 автомобилей (ФОТО)

  4. Евросоюз ввел новые санкции против Лукашенко

  5. В Индии арестовали "криптовалютного короля"

Ивент
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
На фестивалі GET Business Festival розкажуть, як виростити бізнес-партнерів зі своїх співробітників, що робити бізнесам, які не можуть перейти в online, як створити нейронний зв'язок з клієнтом та багато іншого
Загрузка...