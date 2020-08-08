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Банки 7 часов назад

В Украине окончательно прекратил существование еще один банк

Ликвидационная процедура банка считается завершенной, а банк — ликвидированным

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

3 августа 2020 года внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований №10731110035017065 о государственной регистрации прекращения публичного акционерного общества "АВАНТ-БАНК" как юридического лица.

Как сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), ликвидационная процедура банка считается завершенной, а банк — ликвидированным.

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Согласно статье 52 Закона, требования кредиторов к банку, которые были не удовлетворены недостаточностью его имущества, считаются погашенными.

"Таким образом, полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора ПАО "АВАНТ-БАНК" прекращено", — говорится в сообщении ФГВФЛ.

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Напомним, 25 февраля 2016 года правление Нацбанка Украины приняло постановление №109 об отзыве лицензии и ликвидации неплатежеспособного АВАНТ-БАНКА.

После решения НБУ о признании ПАО "АВАНТ-БАНК" неплатежеспособным Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в данное финучреждение на период с 29 января по 28 февраля 2016 года включительно. Временным администратором банка на этот период была назначена Ирина Ларченко.

Как сообщалось, единственным акционером ПАО "АВАНТ-БАНК" являлось ООО "Стабил холдинг", подконтрольное председателю набсовета банка Игорю Завацкому.

В середине 2015 года НБУ сообщал о том, что реальным владельцем финучреждения является депутат Верховной Рады от БПП Алексей Савченко.

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