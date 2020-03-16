В Украине остановится весь транспорт, городской ограничат до 10 человек

С 12 часов дня 18 марта в Украине прекращается железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки. Кроме того, останавливается работа в метрополитенах.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

"Городские перевозки могут осуществляться в режиме: до 10 человек в маршрутных такси, троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая. Личный автомобильный транспорт граждан может осуществлять движение без ограничений. Призываю всех соблюдать эти нормы, мы делаем это для вашей защиты", — отметил чиновник.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился в Кабинет министров с рекомендациями относительно новых ограничений для недопущения распространения коронавируса. Он рекомендовал Министерству инфраструктуры запретить с 18 марта (в 12:00) пассажирское железнодорожное, автобусное и авиасообщение между городами и областями.

Кроме того, гарант из-за распространения коронавирусной инфекции создал Координационный совет по противодействию распространения болезни.

Войдут в новый орган 14 человек. Возглавит его сам Зеленский. Кроме того, членами органа станут глава МВД Арсен Аваков, секретарь СНБО Алексей Данилов, глава Госпогранслужбы Сергей Дайнеко, глава Минздрава Илья Емец, руководитель ОП Андрей Ермак, его заместитель Кирилл Тимошенко и министр инфраструктуры Владислав Криклий. Также с вирусом будут бороться глава МИД Дмитрий Кулеба, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, министр обороны Андрей Таран, руководитель Генштаба Руслан Хомчак, помощник президента Серегй Шефир и премьер-министр Денис Шмыгаль.