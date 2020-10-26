В Украине планируют увеличить тариф за выхаживание недоношенных детей

За шесть месяцев 2020 года по программе медицинских гарантий безвозмездную помощь получили около 19,5 тысяч недоношенных детей.

Об этом сообщает пресс-центр Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

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По данным ведомства, в апреле эту помощь получили более 2,5 тысяч детей, в мае — более 2,8 тысяч, в июне — более 3,4 тысяч, в августе — более 3,9 тысяч, а в сентябре — более, чем 3,6 тысяч младенцев.

НСЗУ законтрактовала 122 медучреждения на предоставление неонатальной помощи новорожденным. В этом году тариф на предоставление неонатальной помощи в Программе медицинских гарантий составляет от 26 тысяч грн до 98,5 тысяч грн. На общую сумму — 1,3 млрд грн. На сегодняшний день эти заведения получили уже более 716 млн грн.

В следующем году НСЗУ предлагает увеличить средневзвешенный тариф на предоставление такой помощи до 42 млн грн, при этом тариф за выхаживания новорожденных с массой тела до 1500 г достигнет 194 тысяч грн. Но это напрямую зависит от того произойдет увеличение бюджета Программы медицинских гарантий на 2021 год, в частности, до 5% от ВВП.

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В НСЗУ отмечают, что в Украине ежегодно преждевременно рождается около 20 тысяч младенцев, то есть каждый 15-й новорожденный. На лекарства для поддержки первых месяцев жизни, выхаживание и реабилитацию этих младенцев необходимо очень много средств.

"До внедрения Программы медицинских гарантий, практически все финансовые расходы — а это до 100 тысяч грн — ложились на семьи. Поэтому в этом году в программе медицинских гарантий, Национальная служба здоровья определила оказания медицинской помощи новорожденным в сложных неонатальных случаях приоритетной услугой. Она является бесплатной для семьи. А за спасение такого младенца медицинское учреждение получает от НСЗУ средства по повышенному тарифу", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, с апреля 2020 года приоритетными направлениями Министерства здравоохранения стали лечение острого инфаркта и инсульта, помощь при родах, помощь недоношенным детям и ранняя диагностика онкологических заболеваний.