В Украине получателям субсидий хотят доплачивать по 300 гривен

Министерство социальной политики Украины предлагает установить дополнительную компенсацию расходов для 3 млн домохозяйств на оплату отдельных коммунальных услуг в период карантина, которая составит около 300 гривен.

"Правительство гарантирует бесперебойную работу программы жилищных субсидий. Более того, мы сейчас усиливаем это направление работы в условиях карантина. На ближайшем заседании правительства мы будем предлагать принять решения, которым хотим установить дополнительно компенсацию расходов для 3 млн домохозяйств — это те домохозяйства, которые сегодня получают субсидию, на оплату отдельных коммунальных услуг в период карантина", — сказала министр социальной политики Украины Марины Лазебная в ходе онлайн-брифинга по усилению социальной защиты населения Украины.

По ее словам, этим решением будут увеличены на 50% социальные нормативы пользования электроэнергией, газом для готовки еды и подогрева воды, а также пользования холодной и горячей водой.

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Лазебная отметила, что в среднем такая компенсация будет приблизительно составлять 300 гривен.

"Мы усиливаем социальную защиту граждан, которые сейчас будут без работы, в период карантина потеряют свою работу. Мы для них упростим порядок предоставления субсидий", — добавила Лазебная.

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Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил правительству рассмотреть возможность возмещения части коммунальных платежей определенным категориям граждан. В частности, соответствующее поручение премьер дал Министерству социальной политики, Минфину и Министерству экономики.

А министр социальной политики Марина Лазебная пообещала, что пенсионерам, у которых возникнет задолженность за коммунальные услуги в период карантина, не будут отменять субсидию и начислять пеню.

В свою очередь, Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заверил украинских пенсионеров с пенсией до 5 тысяч грн, что с 1 апреля они получат доплату в сумме 1 тысячи грн, а с 1 мая будет проведена индексация пенсий.