В Украине прекращает свою деятельность еще один банк

24 февраля 2020 года в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесена запись о проведении государственной регистрации прекращения ПАО "Легбанк" как юридического лица.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Согласно части седьмой статьи 26 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" ФГВФЛ завершает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день подачи документов для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований записи о ликвидации банка как юридического лица.

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В связи с этим, Фонд гарантирования сообщает о завершении 24 февраля 2020 выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ПАО "Легбанк".

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В рамках выплаты гарантированного возмещения вкладчиками Легбанка получено 111,9 млн грн, что составляет 97,9% от общего гарантированной суммы.

Как сообщалось, 26 февраля 2015 года НБУ решил ликвидировать неплатежеспособный Легбанк.

Банк был отнесен к категории неплатежеспособных постановлением НБУ от 27 ноября 2014 года.

Легбанк был основан в 1989 году. По его данным, на 1 июля 2014 года среди акционеров финучреждения не было лиц, владевших более 10% уставного капитала.