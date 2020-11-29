В Украине пропавшими без вести считаются 69 военнослужащих

Пропавшими без вести в Украине считаются 69 военнослужащих Вооруженных сил, а основные проблемы связаны с их поиском на оккупированных территориях.

Об этом заявила глава офиса уполномоченного президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий Наталия Зарецкая, передает пресс-служба Офиса президента.

"Действия на временно оккупированных территориях согласуются в политическом формате через Трехстороннюю контактную группу. И, к сожалению, сегодня получить разрешение и гарантию безопасности поисков не удается из-за позиции противоположной стороны", — отметила она.

Зарецкая добавила, что на сегодня на оккупированных территориях может работать только Международный комитет Красного Креста.

На Банковой также сообщили, что до конца марта 2021 года в Украине планируют полноценно запустить специальную комиссию по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

При этом глава комиссии может быть избран уже на протяжении двух ближайших недель.

Ранее президент Владимир Зеленский попросил Красный Крест помочь в ускорении обмена пленными.

Как сообщалось, более половины (53%) опрошенных украинцев готовы принять участие в референдуме о статусе временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

При этом доля тех, кто считает необходимым вынесение этого вопроса на референдум, составляет 42,9%, то есть на 10% меньше.