Происшествия 30 минут назад

В Украине пропавшими без вести считаются 69 военнослужащих

До конца марта 2021 года в Украине планируют полноценно запустить спецкомиссию по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах

Фото: facebook.com/pressjfo.news Фото: facebook.com/pressjfo.news
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Пропавшими без вести в Украине считаются 69 военнослужащих Вооруженных сил, а основные проблемы связаны с их поиском на оккупированных территориях.

Об этом заявила глава офиса уполномоченного президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий Наталия Зарецкая, передает пресс-служба Офиса президента.

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"Действия на временно оккупированных территориях согласуются в политическом формате через Трехстороннюю контактную группу. И, к сожалению, сегодня получить разрешение и гарантию безопасности поисков не удается из-за позиции противоположной стороны", — отметила она.

Зарецкая добавила, что на сегодня на оккупированных территориях может работать только Международный комитет Красного Креста.

На Банковой также сообщили, что до конца марта 2021 года в Украине планируют полноценно запустить специальную комиссию по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

При этом глава комиссии может быть избран уже на протяжении двух ближайших недель.

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Ранее президент Владимир Зеленский попросил Красный Крест помочь в ускорении обмена пленными.

Как сообщалось, более половины (53%) опрошенных украинцев готовы принять участие в референдуме о статусе временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

При этом доля тех, кто считает необходимым вынесение этого вопроса на референдум, составляет 42,9%, то есть на 10% меньше.

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