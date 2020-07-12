В Украине готовят план реформирования психиатрической системы — Минздрав

Министерство здравоохранения совместно с Министерством социальной политики разрабатывают план реформирования психиатрической системы.

Для создания действенной психиатрической службы нужно время, заявил на брифинге в воскресенье, 12 июля, министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Под это должен быть план, который мы сейчас разрабатываем, именно чтобы была реформирована психиатрическая система. Сейчас до конца года мы приняли уже такие антикризисные шаги для того, чтобы мы дофинансировали к уровню прошлого года: начиная с 1 июля этого года и до конца года, они будут дофинансированы до уровня прошлого года, все наши психиатрические больницы. Отдельно мы разрабатываем план, в том числе, общаемся с Министерством социальной политики", — доложил глава Минздрава.

Он отметил, что психиатрическая служба у нас стоит на стыке с Министерством социальной политики, с социальными службами.

"Каким образом нам создать именно действенную психиатрическую службу, действенное предоставление (помощи) людям, которые больны психиатрическими заболеваниями. Конечно, мы это сделаем. На это только нужно время. Это невозможно сделать за месяц", — добавил Степанов.

Ранее министр здравоохранения потребовал от НСЗУ заключить договора и дофинансировать больницы на 4,5 млрд грн.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины выделил дополнительные деньги из Фонда борьбы с коронавирусом для закупки оборудования для приемных отделений опорных больниц. В частности, правительство одобрило выделение 5,3 млрд грн на районные больницы.

Напомним, 1 апреля в Украине впервые в полном объеме стартовала программа медицинских гарантий (ПМГ), которая представляет собой перечень медуслуг, гарантируемых государством пациенту.