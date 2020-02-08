Политика 12 часов назад

В Украине с 9 февраля изменятся правила пересечения детьми админграницы с Крымом

Дети в возрасте от 14 до 16 лет смогут самостоятельно пересекать КПВВ

В Украине с 9 февраля изменятся правила пересечения детьми админграницы с Крымом В Украине с 9 февраля изменятся правила пересечения детьми админграницы с Крымом
Пересечение админграницы с Крымом с детьми упростили

С завтрашнего дня, 9 февраля 2020 года, в Украине вступают в силу изменения в порядке пересечения административной границы с временно оккупированным Крымом детьми в возрасте до 16 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ).

Указано, что дети в возрасте от 14 до 16 лет смогут самостоятельно пересекать КПВВ при наличии паспорта Украины (ID карточки) или паспорта гражданина Украины для выезда за границу и при наличии информации об обучении в Единой государственной электронной базе по вопросам образования, к которой работники Госпогранслужбы на КПВВ будут иметь доступ.

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Как отмечается, также упрощена процедура перехода КПВВ с Крымом для детей до 16 лет. Для них въезд в Крым (речь о тех, кто уехал с полуострова накануне и сейчас возвращается) будет возможным в сопровождении только одного из родителей.

Известно, что до 9 февраля въезд в Крым происходит исключительно в сопровождении двух родителей или по нотариально заверенному согласию второго из родителей.

Ранее в Госпогранслужбе анонсировали изменения, которые касаются выезда с временно оккупированной территории Украины и въезда в нее детей до 16 лет с украинским гражданством.

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Напомним, 19 декабря на временном контрольном пункте въезда-выезда "Каланчак" на границе Херсонской области и оккупированного Крыма открыли сервисную зону.

Ранее сообщалось, что количество населения на временно оккупированных территориях (Донецкая и Луганская область, АРК Крым и город Севастополь) могут посчитать по методике, которая включает в себя сравнение данных пилотных переписей населения и спутниковых снимков этих территорий.

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