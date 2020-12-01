В Украине увеличился размер максимального пособия по безработице

С 1 декабря 2020 года в Украине увеличен один из ключевых социальных стандартов — прожиточный минимум. Именно от его размера зависят социальные выплаты, в том числе, и размер максимального пособия по безработице.

Согласно статье 23 Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы", максимальный размер пособия по безработице не может превышать четырехкратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

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Как сообщает пресс-служба Государственного центра занятости (ГЦЗ), с 1 ноября прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 2 270 грн, соответственно максимальный размер пособия по безработице — 9 080 грн в месяц.

В ГЦЗ отмечают, что размер помощи определяется для каждого безработного индивидуально. Он зависит от заработной платы человека и его страхового стажа.

Пособие по безработице выплачивается в зависимости от продолжительности безработицы в процентах к определенному размеру (статья 22 Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы").

Что касается размера минимальной помощи по безработице, то он останется без изменений.

На период карантина постановлением правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы размер минимальной помощи по безработице увеличен с 650 до 1 000 грн.

Минимальный размер пособия по безработице устанавливается для следующих категорий граждан:

– лица, которые в течение года, предшествовавшего регистрации в службе занятости, имеют страховой стаж менее шести месяцев;

– молодые люди, которые закончили обучение в учреждениях среднего/высшего образования или уволенные со срочной военной службы и впервые ищут работу;

– внутренне перемещенные лица, которые документально не могут подтвердить периоды работы.

По состоянию на 30 ноября 2020 года, количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составила почти 410 тысяч человек. Из них помощь по безработице получали 353 тысяч граждан. Средний размер помощи в октябре — 3 700 грн.

Напомним, 1 декабря 2020 года в Украине планово увеличился размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Соответственно возросла сумма связанных с ним единовременных пособий, финансируемых Фондом социального страхования Украины для пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также лиц, имеющих право на выплаты в случае потери кормильца.

Кроме этого, в связи с повышением прожиточного минимума, с 1 декабря минимальная пенсия вырастет на 57 грн до 1 769 грн.