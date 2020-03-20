В Украине впервые оштрафовали за нарушение правил карантина

Сегодня, 20 марта, Шевченковский районный суд Киева принял первое в Украине решение за нарушение правил карантина, оштрафовав женщину на 17 тысяч грн ($611). Об этом сообщила пресс-служба суда.

Выяснилось, что жительница Киева продавала продукты с рук в неустановленном месте, чем допустила нарушение санитарно-противоэпидемических правил в период действия карантина.

"Лицо признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 443 Кодекса Украины об административных правонарушениях, и наложен административный штраф в размере 17 тысяч грн", — говорится в сообщении.

Впоследствии там также уточнили, что такой штраф является минимальным, а привлеченная к ответственности женщина "не относится к социально незащищенному слою населения, не является лицом преклонного возраста и осуществляла торговлю фруктами и овощами в большом количестве".

Напомним, в Министерстве внутренних дел разработали изменения в Уголовный кодекс и Кодекс Украины об административных правонарушениях, которые предусматривают уголовную ответственность за заражение опасной инфекционной болезнью, а также за самовольное оставление места обсервации или карантина.

Ранее сообщалось, что инспекторы Госпотребслужбы будут проводить проверки магазинов в Киеве на соблюдение карантина и штрафовать продавцов, работающих без защитных масок.