Политика 30 минут назад

В Украине вступил в силу запрет вывоза донорской крови

А также разрешениеввоза вакцины для военнослужащих и упрощение ввоза наркотических и психотропных лекарств для тяжелобольных

Донорская кровь. Фото: tribuna.pl.ua Донорская кровь. Фото: tribuna.pl.ua
Донорская кровь. Фото: tribuna.pl.ua

В Украине с воскресенья, 5 июля, запретили вывоз донорской крови и разрешили ввоз для военнослужащих вакцины без регистрации.

Сегодня вступил в силу соответствующий закон, сообщает "РБК-Украина".

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Указано, что 4 июля документ был обнародован в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины", и вступил в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Этот закон упростил действующую процедуру регистрации лекарств в Украине, которая предусматривает, что их можно зарегистрировать только после исчерпания срока патентной защиты оригинального препарата.

В частности, документ предусматривает:

- разрешение ввоза вакцины для военнослужащих и гражданского персонала украинских миротворческих миссий за границей без регистрации;

- упрощение ввоза в Украину наркотических и психотропных лекарственных средств, в которых нуждаются тяжелобольные;

- запрет вывоза стратегического ресурса — донорской крови и ее компонентов.

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При этом вывоз крови разрешается в случае, когда правительство принимает решение о предоставлении гуманитарной помощи другим странам, или если наши медучреждения полностью обеспечены плазмой и донорской кровью.

Напомним, Верховная Рада 2 июня одобрила соответствующий проект закона №2429 во втором чтении, за него проголосовали 332 нардепа.

Как сообщалось, в Украине сложилась крайне негативная ситуация с запасами донорской крови, ее запасы снизились в два-четыре раза.

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