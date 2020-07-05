В Украине вступил в силу запрет вывоза донорской крови

В Украине с воскресенья, 5 июля, запретили вывоз донорской крови и разрешили ввоз для военнослужащих вакцины без регистрации.

Сегодня вступил в силу соответствующий закон, сообщает "РБК-Украина".

Указано, что 4 июля документ был обнародован в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины", и вступил в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Этот закон упростил действующую процедуру регистрации лекарств в Украине, которая предусматривает, что их можно зарегистрировать только после исчерпания срока патентной защиты оригинального препарата.

В частности, документ предусматривает:

- разрешение ввоза вакцины для военнослужащих и гражданского персонала украинских миротворческих миссий за границей без регистрации;

- упрощение ввоза в Украину наркотических и психотропных лекарственных средств, в которых нуждаются тяжелобольные;

- запрет вывоза стратегического ресурса — донорской крови и ее компонентов.

При этом вывоз крови разрешается в случае, когда правительство принимает решение о предоставлении гуманитарной помощи другим странам, или если наши медучреждения полностью обеспечены плазмой и донорской кровью.

Напомним, Верховная Рада 2 июня одобрила соответствующий проект закона №2429 во втором чтении, за него проголосовали 332 нардепа.

Как сообщалось, в Украине сложилась крайне негативная ситуация с запасами донорской крови, ее запасы снизились в два-четыре раза.