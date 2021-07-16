Происшествия 30 минут назад

В Украине ввели уголовное наказание за незаконную добычу полезных ископаемых

Парламент криминализировал ответственность за нелегальную добычу ископаемых

Фото: gp.gov.ua Фото: gp.gov.ua
Фото: gp.gov.ua

Верховная Рада приняла закон об усилении ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых в Украине.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, законом признана незаконная добыча полезных ископаемых местного значения уголовно наказуемым деянием и усилена ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых в целом.

Также статья 240 Уголовного кодекса дополнена нормами относительно:

- усиления уголовной ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых местного значения;

- введена ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых в крупном размере и особо крупном размере;

Читайте также:
Главу компании будут судить по обвинению в незаконной добыче песка в Киеве на 626 млн грн

- увеличены штрафы за такие деяния по сравнению с действующими нормами.

При этом, как отмечается, законом предусмотрена ответственность не только для физических, но и для юридических лиц.

Ранее Украина и Европейский союз подписали Меморандум о стратегическом партнерстве в сырьевой отрасли и соответствующую дорожную карту мероприятий.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Рада закрывает пятую сессию: как укрепилось монобольшинство Зеленского и что с оппозицией
Рада закрывает пятую сессию: как укрепилось монобольшинство Зеленского и что с оппозицией
Депутаты упростили присоединение к электросетям
Депутаты упростили присоединение к электросетям
Рада намерена ввести в Украине онлайн-регистрацию места жительства
Рада намерена ввести в Украине онлайн-регистрацию места жительства
Загрузка...
Новое видео
Стартап S.Lab выиграл 100 тысяч грн на GET Business Festival: чем он занимается?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Депутаты упростили присоединение к электросетям

  3. Украинский бизнес улучшил ожидания роста производства и замедления инфляции — НБУ

  4. Госпродпотребслужба запретила работу цеха Глобинского мясокомбината из-за отравления людей

  5. Украина теперь имеет свою страницу в Instagram

Ивент
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
У Pochayna Event Hall зберуться понад 70 провідних бізнес-практиків та 3000 представників підприємницької спільноти, аби разом сформувати стратегію, що відповідає викликам нового часу
Загрузка...