В Украине ввели уголовное наказание за незаконную добычу полезных ископаемых

Верховная Рада приняла закон об усилении ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых в Украине.
Об этом сообщается на сайте парламента.
В частности, законом признана незаконная добыча полезных ископаемых местного значения уголовно наказуемым деянием и усилена ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых в целом.
Также статья 240 Уголовного кодекса дополнена нормами относительно:
- усиления уголовной ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых местного значения;
- введена ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых в крупном размере и особо крупном размере;
- увеличены штрафы за такие деяния по сравнению с действующими нормами.
При этом, как отмечается, законом предусмотрена ответственность не только для физических, но и для юридических лиц.
Ранее Украина и Европейский союз подписали Меморандум о стратегическом партнерстве в сырьевой отрасли и соответствующую дорожную карту мероприятий.