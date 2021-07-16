В Украине ввели уголовное наказание за незаконную добычу полезных ископаемых

Верховная Рада приняла закон об усилении ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых в Украине.

Об этом сообщается на сайте парламента.

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В частности, законом признана незаконная добыча полезных ископаемых местного значения уголовно наказуемым деянием и усилена ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых в целом.

Также статья 240 Уголовного кодекса дополнена нормами относительно:

- усиления уголовной ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых местного значения;

- введена ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых в крупном размере и особо крупном размере;

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- увеличены штрафы за такие деяния по сравнению с действующими нормами.

При этом, как отмечается, законом предусмотрена ответственность не только для физических, но и для юридических лиц.

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