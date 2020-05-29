В Украине выдали первый доступный кредит на развитие стартапа

Предприниматель из города Хмельницкий стал первым, кто в Украине получил "Доступный кредит 5-7-9%" на свой экологический бизнес.

Как сообщает пресс-служба государственного финучреждения, Укргазбанк выдал ему кредит в 1,3 млн грн под 7% годовых на производство разжигателя огня из волокон древесной шерсти.

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В банке отмечают, что этот стартап производит 100% экологический продукт, который абсолютно безвреден для окружающей среды и человека в отличие от химических аналогов.

Для открытия деревообрабатывающего комплекса по производству древесной шерсти и разжигателя огня банк выдал кредит на 3 года.

Фонд развития предпринимательства предоставил гарантию, которая покроет 80% суммы кредита.

На первом этапе над проектом будут работать два специалиста, а в дальнейшем — предприятие обеспечит 8 рабочих мест.

По словам председателя правления Укргазбанка, первый кредит для стартапа — это сигнал для всех, у кого есть интересная идея, но считает, что реализовать ее невозможно из-за отсутствия опыта, поддержки или денег.

"Теперь это уже точно не повод отказываться от мечты. Именно государственная программа "Доступные кредит 5-7-9%" и создана для того, чтобы украинских бизнесменов и рабочих мест становилось больше, а наша продукция пользовалась спросом во всем мире. Особенно приятно и символично, что этот стартап с такими же ценностями, как и у нас — экологичность и безопасность людей, нашего будущего", — отметил председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.

В Укргазбанке подчеркнули, что таких предприятий в Украине всего лишь два, в мире же возможно не более десяти производителей такой продукции, а вот спрос на нее растет каждый день.

В планах предпринимателя — покорение рынков Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки.

Известно, что на данный момент воспользоваться поддержкой программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уже могут клиенты таких учреждений, как Укргазбанк, Ощадбанк, ПриватБанк, Укрэксимбанк, Банк Львов, Банк ПУМБ, Банк "Альянс", Райффайзен Аваль, ТАССкомбанк, Банк "Восток" и Кредобанк.

Ранее правительство повысило лимит доступного кредита под 5-7-9% из 1,5 млн грн до 3 млн грн, а также были расширены инвестиционные цели, на которые предприниматель может получить заем в рамках этой программы.

Программа также была дополнена антикризисным пакетом для поддержки малого и среднего бизнеса на время действия карантинных мероприятий, введенных правительством для преодоления в Украине пандемии Covid-19.