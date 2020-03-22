Общество 1 час назад

В Украине выздоровели 8 пациентов с коронавирусом

Речь идет о пациентах в Черновицкой области

В Украине выздоровели 8 пациентов с коронавирусом В Украине выздоровели 8 пациентов с коронавирусом
Фото: Пиксабей

По состоянию на утро 22 марта 2020 года в Украине выздоровели 8 пациентов с коронавирусом, проживающих в Черновицкой области. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья МОЗ Украины.

Всего в Украине зафиксировано 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных. В частности:

  • Днепропетровская область — 2;
  • Донецкая область — 1;
  • Житомирская область — 2 (1 летальный)
  • Ивано-Франковская область — 2 (1 летальный)
  • г. Киев — 9;
  • Киевская область — 4;
  • Львовская область — 1;
  • Тернопольская область — 1;
  • Черновицкая область — 25 (1 летальный, 8 выздоровели).

Всего с начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 531 сообщение о подозрении на COVID-19: 47 подтверждено, 441 результат отрицательный, 43 образца исследуют. В общем исследовано более 790 образцов.

Кратко и по делу в Telegram

В мире на утро 22 марта 2020 года зарегистрировано 307 280 случаев заболевания COVID-19, в частности 13 049 летальных, а 92 376 человек выздоровели; за пределами Китая зафиксировано 225 932 случая.

Читайте также:
В Киеве ужесточили карантин для аптек и магазинов: 1 человек на 10 квадратов

Ранее сообщалось, что США вышли на третье место в мире по числу зараженных коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим атипичную пневмонию COVID-19. По данным частного американского Университета Джона Хопкинса, на утро 22 марта 2020 года в США было зарегистрировано 26 747 инфицированных.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Тест на коронавирус за 45 минут: в США разработали технологию экспресс-диагностики
Тест на коронавирус за 45 минут: в США разработали технологию экспресс-диагностики
США вышли на третье место в мире по числу зараженных коронавирусом
США вышли на третье место в мире по числу зараженных коронавирусом
Украинская и голливудская актриса сообщила о заражении коронавирусом
Украинская и голливудская актриса сообщила о заражении коронавирусом
Загрузка...
Новое видео
Чи буде долар по 60, та коли Китай витіснить Америку на міжнародній арені?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. Стало известно, какие продукты больше всего подорожали из-за эпидемии

  3. В Украине подтвердили 47 случаев инфицирования коронавирусом

  4. НБУ просит разрешить небанковским финучреждениям кредитовать население

  5. В Хорватии произошли мощные землетрясения, есть разрушения (ФОТО, ВИДЕО)

Загрузка...