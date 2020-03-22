По состоянию на утро 22 марта 2020 года в Украине выздоровели 8 пациентов с коронавирусом, проживающих в Черновицкой области. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья МОЗ Украины.

Всего в Украине зафиксировано 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных. В частности:

Днепропетровская область — 2;

Донецкая область — 1;

Житомирская область — 2 (1 летальный)

Ивано-Франковская область — 2 (1 летальный)

г. Киев — 9;

Киевская область — 4;

Львовская область — 1;

Тернопольская область — 1;

Черновицкая область — 25 (1 летальный, 8 выздоровели).

Всего с начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 531 сообщение о подозрении на COVID-19: 47 подтверждено, 441 результат отрицательный, 43 образца исследуют. В общем исследовано более 790 образцов.

В мире на утро 22 марта 2020 года зарегистрировано 307 280 случаев заболевания COVID-19, в частности 13 049 летальных, а 92 376 человек выздоровели; за пределами Китая зафиксировано 225 932 случая.

Ранее сообщалось, что США вышли на третье место в мире по числу зараженных коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим атипичную пневмонию COVID-19. По данным частного американского Университета Джона Хопкинса, на утро 22 марта 2020 года в США было зарегистрировано 26 747 инфицированных.