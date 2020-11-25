В Украине за 4 дня оштрафовали более 2 000 граждан за отсутствие маски на лице

В Украине за первые 4 дня действия штрафов за не ношение масок в общественных зданиях и транспорте во время карантина по коронавирусу привлекли к административной ответственности более 2 000 граждан.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в среду, 25 ноября.

"С 21 ноября вступил в силу закон о введении административной ответственности за не ношение масок в общественных зданиях и транспорте. За период действия документа были составлены 2 111 постановлений о наложении штрафов на месте нарушения", — доложил он.

Министр также рассказал, что со 2 ноября заработал единый всеукраинский контакт-центр Минздрава по противодействию распространению COVID-19.

"Только на прошлой неделе в контакт-центр поступило 43 318 звонков. Ни одно обращение не осталось без ответа. Получить исчерпывающую информацию по лечению или диагностике коронавирусной болезни можно по бесплатному номеру 0-800-60-20-19", — заверил Степанов.

Кроме того, с 26 ноября Минздрав запускает в тестовом режиме услугу по вызову через контакт-центр мобильной бригады. Теперь в учреждениях здравоохранения будут определены лица, которые будут отвечать за эту работу.

"Введение этой опции через контакт-центр позволит ускорить вызов мобильной бригады больным, имеющим симптомы COVID-19", — рассчитывает министр.

Напомним, начиная с 21 ноября в Украине начали действовать штрафы за не ношение масок на лице в общественных местах.

Как известно, Верховная Рада приняла соответствующий законопроект 6 ноября. В Кабинете министров после этого отдельно подчеркнули, что за отсутствие маски на улице штрафы налагаться не будут.