В Украине заблокировали рынок животных кормов

В ближайшее время Украина может столкнуться с нехваткой кормов из-за отсутствия решения, которое бы признавало эквивалентность системы регистрации кормовых добавок ЕС в нашей стране.

Об этом сообщили в пресс-службе Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА).

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Как отмечают в организации, более 11 млн домашних животных будут лишены доступа к современным высококачественных рационов.

"Это особенно актуально, ведь высокий процент домашних животных требует ежедневного употребления специализированных ветеринарных кормов (речь идет, например, о животных, имеющих определенные болезни), что пока отсутствуют в ассортименте отечественных производителей. Поэтому единственный выход для таких животных — это импортные корма", — говорится в сообщении.

В ассоциации отмечают, что до недавнего времени в Украине действовала система регистрации готовых кормов (регистрировалась каждая рецептура готового продукта, который импортируется или производится в Украине).

"Однако, принятый в 2017 Закон "О безопасности и гигиене кормов" ввел новую систему регистрации кормовых добавок, не готовых кормов. Поэтому, пока готовые корма могут производиться или ввозиться в Украину только с использованием добавок, зарегистрированных в Государственном реестре кормовых добавок (которого пока не создан). С одной стороны, это приблизило украинское законодательство к нормам ЕС, но, с другой, вызвало определенные трудности", — отмечается в сообщении.

В ЕБА подчеркивают, что в 2018 год этот закон был подписан Президентом Украины. В нем предусмотрен переходный период в два года, чтобы органы исполнительной власти разработали внутренние процедуры для его осуществления. Однако, к сожалению, за два года, по данным ассоциации, соответствующих решений принято не было.

"Поэтому на сегодня имеем ситуацию: эквивалентность европейской системы регистрации кормовых добавок украинской системе — осутствует. Это приводит к остановке поставок импортных кормов с ЕС и потери существенных поступлений в государственный бюджет. Во время, когда ситуация с бюджетом и экономикой страны и так нуждается лучшего. В то же время, для некоторых домашних животных это чревато хроническими болезнями или даже летальным исходом", — пояснила Координатор комитетов Европейской Бизнес Ассоциации Татьяна Широченко.

Ранее компания обращалась к властям с объяснением, что согласно нормам постановления №211, они могут продавать средства гигиены, но получают отказ, ссылаясь на соответствующие распоряжения, которые были приняты на региональном уровне.

Напомним, что ранее EVA и Watsons заявляли о незаконном закрытии региональных магазинов считая, что данное решение не соответствует нормам действующего законодательства.

25 марта на заседании Кабинета Министров после обращения ЕБА к правительству были внесены изменения в постановление № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса Соvid-19", которые отменили введенный ранее запрет на целый перечень товаров. Теперь на период карантина снят запрет на: торговлю ветеринарными препаратами, ветеринарную практику, продажу кормов, пестицидов и агрохимикатов, семян и посадочных материалов, а также некоторые другие товары, список которых не опубликован. О снятии запрета на торговлю хозтоварами пока не известно.

Ранее, ЕБА обратились к правительству с требованием не закрывать ветклиники и спецаптеки на время карантина. По причине, что в продуктовых магазинах, которые продолжают свою работу, ассортимент кормов довольно ограничен, а специализированные корма для поддержания здоровья животных — вообще отсутствуют. И 25 марта работа ветклиник была разблокирована.