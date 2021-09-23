В Украине зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3: толчки ощутили даже в Румынии

В Украине произошло землетрясение магнитудой 4,3 и расчетной интенсивностью 5 баллов. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Координаты — 48,93 северной широты, 25,88 восточной долготы. Источник землетрясения находится на территории Тернопольской области в районе города Чорткив на глубине 6 километров.

По классификации землетрясение отнесли к умеренным: люди, которые находились внутри помещений, ощущали толчки.

Предметы, которые висели, сильно колебались, двигались картины.

В комментариях под постом Главного центра спецконтроля в Facebook украинцы пишут, что ощутили толчки в Ивано-Франковске и Житомире. Также есть сообщения о том, что землетрясение почувствовали в Ровно и Баре Винницкой области.

Карта землетрясения. Источник: GFZ

Также украинцы оставляли комментарии к сообщению о событии на сайте Немецкого научно-исследовательского центра геологических наук (GFZ). Так, в частности, один из комментаторов из Городенки Ивано-Франковской области (27 км до эпицентра) сообщил, что это было "будто поезд проехал внутри комнаты". Люди ощущали гул, тряску и вибрацию.

Толчки ощутили даже в соседней Румынии, за сотни километров от эпицентра.

Сообщения о землетрясении из Румынии. Скриншот с сайта emsc-csem.org

В Главном центре напоминают, что на территории Тернопольской области были зарегистрированы землетрясения 23 апреля 2020 года и 28 мая 2019-го, тогда магнитуда составляла 2,0.

Напомним, 25 апреля 2020 года подземные толчки ощутили жители Одесской области. Тогда землетрясение магнитудой от 4,72 до 5,3 возникло в зоне горного хребта Врача, Румыния.

Утром 14 августа 2021 года мощные толчки магнитудой 7,2 привели к гибели более 300 человек и мощным разрушениям на Гаити.