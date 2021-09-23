Происшествия 20 минут назад

В Украине зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3: толчки ощутили даже в Румынии

Источник землетрясения находится на территории Тернопольской области, ее трясет стабильно раз в год

Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Украине произошло землетрясение магнитудой 4,3 и расчетной интенсивностью 5 баллов. Об этом сообщает Главный центр специального контроля

Координаты — 48,93 северной широты, 25,88 восточной долготы. Источник землетрясения находится на территории Тернопольской области в районе города Чорткив на глубине 6 километров.

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По классификации землетрясение отнесли к умеренным: люди, которые находились внутри помещений, ощущали толчки. 

Предметы, которые висели, сильно колебались, двигались картины. 

В комментариях под постом Главного центра спецконтроля в Facebook украинцы пишут, что ощутили толчки в Ивано-Франковске и Житомире. Также есть сообщения о том, что землетрясение почувствовали в Ровно и Баре Винницкой области. 

Карта землетрясения. Источник: GFZ

Также украинцы оставляли комментарии к сообщению о событии на сайте Немецкого научно-исследовательского центра геологических наук (GFZ). Так, в частности, один из комментаторов из Городенки Ивано-Франковской области (27 км до эпицентра) сообщил, что это было "будто поезд проехал внутри комнаты". Люди ощущали гул, тряску и вибрацию. 

Толчки ощутили даже в соседней Румынии, за сотни километров от эпицентра. 

Сообщения о землетрясении из Румынии. Скриншот с сайта emsc-csem.org

В Главном центре напоминают, что на территории Тернопольской области были зарегистрированы землетрясения 23 апреля 2020 года и 28 мая 2019-го, тогда магнитуда составляла 2,0. 

Напомним, 25 апреля 2020 года подземные толчки ощутили жители Одесской области. Тогда землетрясение магнитудой от 4,72 до 5,3 возникло в зоне горного хребта Врача, Румыния. 

Утром 14 августа 2021 года мощные толчки магнитудой 7,2 привели к гибели более 300 человек и мощным разрушениям на Гаити. 

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