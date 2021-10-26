Общество 20 минут назад

В Украине запустили реестр педофилов

Пока он работает в тестовом режиме, так как есть препятствие для быстрого внесения туда всех осужденных по соответствующей статье

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

В Украине запустили и начали наполнять реестр педофилов. Как сообщает Министерство юстиции, на сегодняшний день в нем уже содержатся данные о 171 лице, привлеченном к ответственности и отбывающем наказание за сексуальные преступления против несовершеннолетних.

"Минюст вместе с органами прокуратуры и суда наполняет реестр, изучая личные дела осужденных за аналогичные преступления, чтобы даже после отбывания наказания информация о них хранилась в этой базе данных", — отмечается в сообщении.

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В ведомстве отмечают, что пользоваться полноценно таким реестром можно будет со временем, а пока он работает лишь в тестовом режиме.

"Введение такого реестра — один из элементов цифровизации. Есть много успешных примеров того, как функционирует реестр педофилов и что он действительно важен, чтобы защитить детей", — указывают в Минюсте.

По словам замминистра Елены Высоцкой, при создании и запуске реестра изучался опыт других государств — США, Канады и большинства европейских стран, в частности Норвегии.

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"Цель этого реестра — обезопасить, например, учебные заведения, или лечебные заведения, или других людей, которые работают с группами детских коллективов, от того, чтобы взять такого человека на работу", — подчеркнула чиновница, добавив, что доступ к реестру получат и правоохранительные органы.

В то же время, по ее словам, препятствием для внесения осужденных в реестр является то, что это нельзя сделать без определения суда, в котором прямо будет предусмотрено внесение данных о соответствующем лице в этот реестр.

"Это определенная защита прав человека. Абсолютно цивилизованный шаг. Но он несколько усложняет реализацию этого проекта", — добавила Высоцкая.

Она отметила, что в целом у суда обычно нет оснований не принять соответствующее решение, если у человека была судимость по статьям, связанным с половой свободой малолетних.

"Мы на пути создания реестра, и я думаю, что в скором времени у страны будет цивилизованный, эффективный, работающий реестр, который можно использовать", — подытожила чиновница.

Напомним, что еще 19 декабря 2019 года Верховная Рада поддержала введение в Украине реестра педофилов и добровольную химическую кастрацию. 13 января 2020 года закон подписал президент Владимир Зеленский.

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