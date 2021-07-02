В Украине запустили Viber-бот LandInvest для проверки паевых участков в госреестрах

В Украине начала работать онлайн-платформа LandInvest и одноименный Viber-бот, при помощи которого землевладельцы могут оперативно и бесплатно проверить, зарегистрирован ли их пай в госреестрах.

В соответствии с законодательством, земельный участок должен быть зарегистрирован в Государственном земельном кадастре и внесен в Реестр вещных прав на недвижимое имущество.

По словам замминистра юстиции Ольги Онищук, присвоение кадастрового номера и внесение данных в реестр — главное подтверждение права собственности и условие для любых юридических операций с землей. Без них владельцы паев уязвимы перед рейдерами и мошенниками, а также не смогут выставить участок на продажу.

Чтобы лично получить выписки, придется пройти длительную процедуру, включая получение электронной цифровой подписи, а также заплатить госпошлину и комиссию банку. Viber-бот LandInvest позволяет сделать это бесплатно и в несколько кликов. Бот проверит регистрацию пая в реестрах и подскажет алгоритм действий, если участка в них не окажется. Воспользоваться Viber-ботом можно по ссылке: https://chats.viber.com/landinvest

В Министерстве юстиции заверяют: внося данные об участке в госреестры, землевладельцы могут быть уверены в защите информации. Ведомство полностью обезопасило базы данных от кибератак. "На протяжении 5 месяцев 2021 года мы не зафиксировали ни одного сообщения о несанкционированном вмешательстве в госреестры. Это серьезный и важный шаг. Прошлогодняя статистика говорит: около 40% жалоб, которые поступали в Министерство юстиции на незаконные регистрационные действия, были связаны с несанкционированным доступом в госреестры", – сообщила замминистра юстиции Ольга Онищук на форуме "Украина 30. Земля".

Она также напомнила, что Минюст провел "генеральную уборку" в рядах госрегистраторов и нотариусов.