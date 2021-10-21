В Украину прибыло подаренное Бельгией научно-исследовательское судно Belgica (ФОТО)

В порт Одессы 21 октября прибыло научно-исследовательское судно Belgica, подаренное ранее Украине Бельгией. Как сообщает Администрация морпортов Украины, теплоход пришвартовался у 18-го причала морского вокзала в 11:10.

В Одессу судно вышло из порта Зеебрюгге 1 октября с украинским экипажем (15 человек) и командой из 16 иностранных ученых на борту. Поход вокруг европейского континента был организован и профинансирован международным проектом "Европейский союз для совершенствования экологического мониторинга Черного моря" (EU4EMBLAS).

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При переходе из Северного в Средиземное море и далее к Черному морю ученые на борту судна отбирали пробы морской воды и донных отложений для скрининга глубин на присутствие загрязнителей и микропластика, анализа распространения и состояния морских микроорганизмов.

Для этого на борту Belgica оборудованы пять действующих лабораторий (рыболовства, гидрологическая, химическая, биохимическая и микробиологическая).

Данное судно было построено в 1984 году и все 37 лет использовалось для научных и практических исследований по освоению морского шельфа, в частности, при подготовке к строительству морских буровых платформ и ветроэлектростанций.

Корабль имеет длину 51,12 м, ширину 10 м, осадку 4,6 м и водоизмещение 1200 тонн. Дальность автономного плавания составляет 20 тысяч морских миль (37 тысяч км) при скорости 12 узлов (22 км/ч). Максимальная скорость судна составляет 13,5 узлов (25 км/ч).

Украина получила Belgica в дар от Бельгии: 13 сентября на военно-морской базе в Зеебрюгге состоялась церемония передачи судна представителям Украинского научного центра экологии моря.

Сообщается, что в ближайшее время оно получит новое название и будет ходить под украинским флагом с портом приписки Одесса. В составе базы экспедиционного флота УкрНЦЭМ этот плавучий лабораторный комплекс планируется использовать для проведения научных исследований в Черном и Азовском морях.

Напомним также, что Украина в этом году купила для антарктических исследований британский ледокол James Clark Ross. В начале октября это судно также прибыло в Одессу.