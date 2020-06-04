Происшествия 1 час назад

В Украину пытались нелегально ввести смартфоны и технику на 100 млн грн (ФОТО)

Задержание контрабандной партии техники произошло на пункте пропуска "Ужгород"

Изъятая партия контрабандной техники на границе. Фото: СБУ Изъятая партия контрабандной техники на границе. Фото: СБУ
Изъятая партия контрабандной техники на границе. Фото: СБУ

Украинские правоохранители задержали на границе со Словакией партию контрабанды смартфонов и портативной техники более чем 100 млн грн.

Об этом в четверг, 4 июня, сообщают пресс-центры СБУ и прокуратуры Закарпатской области.

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"На Закарпатье сотрудники Службы безопасности Украины пресекли незаконный ввоз из Европы партии дорогих смартфонов и портативной техники известных мировых брендов более чем на 100 млн грн", — говорится в сообщении.

В частности, указано, что задержание произошло на пункте пропуска "Ужгород".

По данным правоохранителей, в ходе осмотра грузовика вместо задекларированных автозапчастей сотрудники СБУ обнаружили партию брендовых смартфонов, ноутбуков и другой оргтехники.

Как утверждают в спецслужбе, к противоправной деятельности причастна одна из киевских фирм-импортеров и брокерская компания.

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Ранее СБУ разоблачила в Херсонской области контрабандистов, которые организовали нелегальное производство сигарет и поставки их в Евросоюз.

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