В Виннице намерены перенести карантин выходного дня на понедельник-вторник

В Винницком городском совете инициируют перенос карантина выходного дня по коронавирусу на понедельник и вторник, вместо субботы и воскресенья.

Окончательное решение по этому вопросу должна принять комиссия ТЭБ и ЧС, сообщил заместитель винницкого городского председателя Андрей Очеретный, передает местное издание vlasno.info.

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По его словам, так предпринимателям будет легче работать, они получат выручку и смогут выплатить всю заработную плату своим работникам.

"Мы предлагаем областной комиссии ТЭБ и ЧС перенести условные выходные дни на понедельник и вторник... Также написали такое же обращение к премьер-министру Украины", — пояснил Очеретный.

Кроме того, для предпринимателей будут инициировать отмену единого налога. Речь идет о налоге для первой и второй групп ФЛП.

Напомним, с 25 ноября Кабинет министров обязан заранее предупреждать о введении карантина.

Известно, что в Украине за 21-22 ноября правоохранители составили 1 144 административных протокола за нарушение правил карантина выходного дня.

Ранее президент Владимир Зеленский пообещал раздать по 8 000 грн всем пострадавшим от карантина выходного дня.