Происшествия вчера, 19:04

В Винницкой области пьяные мужчины остановили поезд ради видео в Instagram

В момент движения поезда один из нарушителей бегал путями, другой стрелял из пистолета в направлении кабины машиниста

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

На железнодорожном переезде вблизи станции Погребище Винницкой области двое мужчин в состоянии алкогольного и наркотического опьянения остановили поезд ради видео в Instagram.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

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Указано, что злоумышленники автомобилем перегородили пути железнодорожного переезда как раз перед тем, как там должен был последовать грузовой поезд.

"В момент движения поезда один из нарушителей бегал путями, другой стрелял из пистолета в направлении кабины машиниста. Свои выходки они снимали на телефон и впоследствии видео выложили в Instagram. К счастью, машинист успел остановить поезд. В результате инцидента никто не пострадал", — говорится в сообщении.

На данный момент нарушители задержаны, открыто уголовное производство по статье хулиганство.

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Как отмечается, за такое правонарушение задержанным грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Со своей стороны региональный филиал "Юго-Западная железная дорога" провел служебное расследование по данному факту.

Установлено, что дежурная по переезду и локомотивная бригада своевременно не сообщили руководству железной дороги об инциденте, опасаясь огласки.

"За халатность и несоблюдение служебных инструкций для работников "Укрзализныци" были применены меры дисциплинарного характера", — доложили в УЗ.

Напомним, Кабинет министров Украины 26 августа утвердил кандидатуру занимавшего пост главы наблюдательного совета аэропорта "Борисполь" Владимира Жмака председателем правления АО "Укрзализныця" после поддержания его кандидатуры на эту должность набсоветом "Укрзализныци" 12 августа.

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