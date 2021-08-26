Происшествия 30 минут назад

В воинской части на юге Казахстана произошел мощнейший взрыв (ВИДЕО)

"В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов"

Фото: скриншот видео Фото: скриншот видео
Фото: скриншот видео

В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области Казахстана, вечером 26 августа произошел мощнейший взрыв.

Как сообщает Министерство обороны страны, около 19:00 произошло возгорание возле одного из складов. Отмечается, что в результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов.

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К тушению пожара привлекли пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах, им на помощь пришли пожарные расчеты департамента по чрезвычайным ситуациям по Жамбылской области. Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, что на днях в Мексиканском заливе взорвалась нефтяная платформа, а в июле в Германии произошел мощный взрыв на химзаводе.

Ранее в порту Дубая прогремел мощный взрыв и пожар в контейнере на корабле, стоявшем на якоре.

В июне серия взрывов произошла на складах фабрики, специализирующейся на производстве артиллерийских боеприпасов, около города Чачак в Сербии.

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