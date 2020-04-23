В ВР поданы законопроекты по поддержке креативных индустрий в карантин и посткарантин

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики подал на регистрацию в ВР пакет законопроектов, направленных на экономическую поддержку культуры и креативных индустрий, которые помогут им пережить последствия карантина.

"Прогнозы на столько пессимистичны, что, видимо, впервые представители разных фракций без лишней демагогии за три недели наработали общее решение", — заметил Александр Ткаченко, председатель комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики на своей странице в fb. В рабочей группе также участвовали чиновники Министерства культуры и информационной политики.

5,8-8,7 млрд грн потеряют отрасли креативных индустрий, культуры и туризма в период карантина с 16 марта по 1 мая.

Сейчас в сфере креативных индустрий, где заняты более 1 миллиона человек, практически полностью прекращена работа. 20% людей, занятых в этих сферах, сокращены, информирует комитет.

Все секторы креативных индустрий только за первые две недели карантина продемонстрировали падение продаж в среднем 50%, а 38% опрошенных потеряли большую часть доходов во время карантина, сообщает исследование, проведенное в марте 2020 года.

По данным Гостата, предприятия креативной индустрии составляют 9,5% от общего количества субъектов хозяйствования, а их вклад в экономику — 4% ВВП. Креативные индустрии входят в категорию малого и среднего предпринимательства — сектор, который формирует 54% ВВП страны, а также эти индустрии демонстрируют наибольший процент роста, в частности в добавленной стоимости.

Изменения предлагаются в Бюджетный и Налоговый кодексы Украины, а также в некоторые законодательные акты относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса.

Наработки по креативным индустриям смело можно масштабировать на весь малый и средний бизнес в Украине, отмечает Александр Ткаченко.

В пакете законопроектов предлагаются такие решения:

1. Введение налоговых льгот и преференций по уплате арендной платы и налога за земельные участки государственной и коммунальной собственности.

2. Освобождение некоторых операций от:

уплаты налога на добавленную стоимость;

налога на прибыль;

туристического сбора, — налога на доходы физических лиц;

единого социального взноса;

налога на нежилую недвижимость;

включение в налоговую скидку, в уменьшение налогооблагаемого дохода суммы средств или стоимость имущества в виде пожертвований или благотворительных взносов неприбыльным организациям для осуществления деятельности в сфере культуры.

3. Предоставляется возможность уменьшения арендной платы за пользование недвижимым имуществом.

4. В перечень защищенных статей бюджета прилагается:

оплата труда учреждений культуры, которые получают финансовую поддержку из государственного бюджета;

мероприятия по охране культурного наследия: учет, предотвращение разрушения или причинения вреда, обеспечение защиты, сохранения, содержания, соответствующего использования, консервации, реставрации, ремонта, реабилитации, приспособления и музеефикации объектов культурного наследия.

5. Упрощается процедура получения государственной помощи субъектами хозяйствования, которые понесли потери из-за ограничений или запрета деятельности в условиях карантина.

6. Государственная поддержка кинематографии до конца года дополняется новой формой — предоставлением государственной субсидии на развитие кинопроекта объемом до 100% включительно общей сметной стоимости развития соответствующего кинопроекта.

7. Совершенствуется законодательное поле в случае предоставления учреждением культуры в пользование другим субъектам государственного и коммунального имущества.

8. Телерадиоорганизации и провайдеры программной услуги, использующие радиочастотный ресурс, освобождаются от оплаты 50% стоимости услуг концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.

9. Устанавливается ставка НДС в размере 10% для операций по поставке коммунальных услуг и электроэнергии.

10. Вводится понятие гранта, который предоставляется Украинским культурным фондом, в налоговом и бюджетном законодательстве дополняются основания и порядок его предоставления и налогообложения.

Кроме того, поданные в ВР законопроекты содержат рекомендации Кабмину по прямой финансовой поддрежке.

В том числе:

- Предусмотреть единовременную финансовую поддержку в размере до 100 000 гривен для самозанятых лиц и субъектов хозяйствования с количеством штатных работников до 15 человек и оборотом до 5 000 000 гривен в год на частичное покрытие расходов, связанных, в частности, с уплатой арендных платежей, выплатой заработной платы, налогов и сборов.

- Предусмотреть беспроцентное кредитование под обязательство не сокращать наемных работников в размере трехмесячного оборота такого предприятия.

- Обеспечить компенсации части процентов по банковским кредитам для субъектов хозяйствования, в штате которых официально трудоустроены не менее 50 человек, и которые во время карантина не проводили сокращений работников или создадут не менее 50 рабочих мест после окончания карантина.

- Рассмотреть предоставление адресной финансовой поддержки туроператорам, которые понесли значительные незапланированные расходы.

Все 10 рекомендаций Кабмину смотрите здесь.

Напомним, что в антикризисном госбюджете более чем на 2 млрд гривен урезано финансирование культуры и спорта. Министерству культуры и информационной политики оставили 8,16 млрд гривен, а на созданное Министерство молодежи и спорта выделили 2,6 млрд гривен.

Но культурное сообщество считает такой результат положительным, так как ранее в первой версии проекта антикризисного бюждета предполагалось практически полное сокращение финансирования культурных институций. Его удалось изменить в том числе благодаря массовой акции сообщества против такого сиквестра, заявлениям профильных ассоциаций и комитета.