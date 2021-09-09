В Запорожье налоговики конфисковали 100 тысяч литров алкогольного суррогата (ФОТО)

Государственная фискальная служба (ГФС) выявила в Запорожье подпольный цех по изготовлению фальсифицированных алкогольных напитков.

Как сообщает пресс-центр ГФС, правоохранители разоблачили должностных лиц одного из общества, что организовали в Запорожье "подпольный" цех по незаконному изготовлению сидра, с использованием оборудования для его массового производства.

По информации налоговиков, изготовление сидра осуществлялось путем смешивания различных концентрированных ароматизаторов и красителей с водой и спиртом, и насыщением жидкости углекислым газом.

Впоследствии незаконно изготовленный сидр сбывался на территории Запорожской области и за ее пределами.

По результатам санкционированных обысков, в местах хранения, офисных и производственных помещениях обнаружено и изъято оборудование для изготовления алкогольных напитков, емкости для воды, механическая установка для розлива сидра, пустые металлические кеги, алкогольные напитки сидр и пиво общим объемом около 100 тысяч литров.

Общая стоимость изъятых фальсифицированных напитков составляет более 3 млн грн.

Напомним, в начале марта сотрудники Офиса крупных налогоплательщиков ГФС в ходе проведения комплекса оперативно-профилактических мероприятий под условным названием "Спирт" обнаружили в Ровенской области и остановили нелегальное производство спирта.

Мощность производства завода составляет 20 тысяч литров спирта в сутки, однако при проведении обыска было установлено неофициальное увеличение мощностей до 40 тысяч литров в сутки.

В начале января работники ГФС в Ивано-Франковской области, совместно с представителями СБУ и областной прокуратуры пресекли противоправную деятельность по изготовлению и реализации неучтенного спирта на одном из спиртовых заводов области.