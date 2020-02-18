Происшествия 50 минут назад

В Запорожье подорвали отделение УкрСиббанка (ФОТО)

В настоящее время проводятся первоочередные следственно-оперативные действия, продолжается осмотр места происшествия

В Запорожье подорвали отделение УкрСиббанка (ФОТО) В Запорожье подорвали отделение УкрСиббанка (ФОТО)
Фото: Нацполиция

18 февраля около 03:00 в Запорожье в Днепровском районе на улице Бородинской взорвали отделение УкрСиббанка. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции области.

По информации правоохранителей, неизвестные лица, путем подрыва повредили банкомат и фасад филиала одного из банков, расположенных на первом этаже жилого пятиэтажного дома. Сумма ущерба устанавливается.

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Из пяти кассет в банкомате осталась одна с пометкой "21:00".

В настоящее время проводятся первоочередные следственно-оперативные действия, продолжается осмотр места происшествия. Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

По данному факту возбуждено производство по признакам части 2 статьи 194 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества") и статьи 185 ("Кража") УК Украины.

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