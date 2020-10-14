В Запорожье прикрыли работу подпольного спиртзавода (ФОТО)

Налоговая милиция под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры пресекла на территории Запорожья незаконную деятельность по изготовлению спирта и фальсифицированных алкогольных напитков.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Как сообщает пресс-центр Государственной фискальной службы, подпольное производство, размещалось в жилом доме областного центра.

По результатам проведенных обысков изъято 3,6 тонны жидкости с характерным запахом спирта, 445 литров кустарно изготовленных алкогольных напитков (водка, коньяк), ароматизаторы, а также оборудование для изготовления спирта — две ректификационные колонны.

Изъятое оборудование позволяло обеспечивать полный цикл производства спирта, часть которого использовалась для "разлива" фальсификата. Реализация незаконно изготовленных подакцизных товаров осуществлялась на территории города Запорожье.

Назначена экспертиза изъятой жидкости.

Расследование продолжается, принимаются меры по установлению круга лиц, причастных к незаконному обороту подакцизных товаров.

Напомним, Фонд государственного имущества Украины объявил о проведении аукционов на приватизацию двух объектов госпредприятия "Укрспирт".

Первым объектом спиртовой отрасли, выставленным на продажу, стало Немировское МОД (место осуществление деятельности — Delo.ua) ГП "Укрспирт".