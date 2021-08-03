Политика 1 час назад

В Запорожье произошел масштабный пожар на крыше конструктивистского дома (ФОТО, ВИДЕО)

Здание удалось спасти, но жителей пока отселили

Фото: ГУ НП в Запорожской области
Фото: ГУ НП в Запорожской области
Фото: ГУ НП в Запорожской области
Фото: ГУ НП в Запорожской области
Фото: ГУ НП в Запорожской области
Фото: ГУ НП в Запорожской области
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

Масштабный пожар произошел вечером 2 августа на крыше четырехэтажного многоквартирного дома на улице Сержанта Медведева в запорожском районе Соцгород, построенного преимущественно в 1930-х годах. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о происшествии поступило спасателям в 21:15. Прибыв на место происшествия, они установили, что горит крыша и перекрытия четырехэтажного жилого дома на общей площади 450 квадратных метров. Все жители дома покинули его самостоятельно еще до приезда подразделений ГСЧС.

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"Сложность тушения заключалась в том, что огонь быстро распространялся, потому что крыша находилась в стадии ремонта, и накануне там заготовили в большом количестве строительные материалы, в том числе и легковоспламеняющиеся", — говорится в сообщении.

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Тушение пожара происходило в двух направлениях: первое — ликвидация возгорания на крыше, где было задействовано семь пожарных стволов, из них два лафетных; второй — защита квартир на четвертом этаже, где было задействовано четыре пожарных ствола.

"Благодаря правильно выбранному решающему направлению удалось не допустить распространения пламени на жилые помещения и максимально минимизировать последствия пожара. Ни одна квартира не пострадала от огня", — сообщили в ГСЧС.

Всего служба привлекала к ликвидации пожара 60 человек личного состава и 15 единиц основной и специальной техники. В 23:35 пожарные локализовали его, а в 23:55 полностью ликвидировали и провели разбор и проливку конструкций для предотвращения повторного загорания.

Отмечается, что на месте работал штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия во главе с главой Запорожской обладминистрации Александром Старухом, в состав которого вошли представители местных органов власти. Общее руководство тушением пожара осуществлял начальник Главного управления ГСЧС в Запорожской области Алексей Лепский.

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В сопровождении сотрудников ГСЧС и полиции жителям разрешили доступ в помещения, где они смогли собрать необходимые вещи в своих домах. Людей временно разместили в общежитии педагогического колледжа. Сейчас правоохранительными органами организована охрана места пожара. Жертв и пострадавших среди жителей дома нет. Причина пожара устанавливается.

В свою очередь, как сообщает Главное управление полиции в Запорожской области, всего из дома было эвакуировано около 100 человек. Предварительно установлено, что днем предприятие-подрядчик проводило ремонтные работы на крыше дома. По данному факту открыто производство по статье 270 Уголовного кодекса (нарушение требований пожарной или техногенной безопасности).

Напомним, что накануне также произошел масштабный пожар на складах в пригороде Одессы. Сообщалось, что огонь охватил 10 тысяч квадратных метров.

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