Общество 50 минут назад

В Запорожье вводят ограничение на проезд в общественном транспорте

Транспортом смогут пользоваться только лица с COVID-сертификатом или отрицательным тестом на COVID-19

С 1 ноября в Запорожье вводится ограничение на проезд в транспорте С 1 ноября в Запорожье вводится ограничение на проезд в транспорте
С 1 ноября в Запорожье вводится ограничение на проезд в транспорте

С 1 ноября в Запорожье вводится ограничение на проезд в транспорте. Проезд будет доступен только с COVID-сертификатом или негативным тестом на COVID-19 или справкой о выздоровлении.Такое решение на сегодняшнем заседании приняла местная комиссия по ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Анатолий Куртев.

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По его словам, ввести дополнительные ограничения городские власти решили из-за резкого роста количества заболеваемости и смертности от коронавируса, а также из-за несоблюдения горожанами условий карантина.

"Проезд в общественном транспорте Запорожья будет доступен только тем пассажирам, которые будут иметь сертификат о прививке одной или двумя дозами вакцины, отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген, или справку о выздоровлении от COVID-19", — подчеркнул Анатолий Куртев.

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Он добавил, что соблюдение противоэпидемических ограничений в общественном транспорте будет контролироваться совместными мобильными группами.

Дополнительные карантинные ограничения начинают действовать с 1 ноября и не относятся к детям и подросткам до 18 лет.

Отметим, с  25 октября в Энергодаре Запорожской области полностью остановили общественный транспорт в связи с "красным" уровнем эпидемической опасности из-за COVID-19.

Напомним, 28 октября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании решила установить с 1 ноября "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Киева.

Ранее в четверг с призывом включить Киев в "красную" зону выступил мэр столицы Виталий Кличко, еще 21 октября анонсировавший, что такое решение скоро будет принято.

Отметим, что с 15 октября "красную" зону установили в Херсонской области, с 18 октября — в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской, с 23 октября — в Сумской. С 26 октября перешли в нее Николаевская и Ровенская области.

С 27 октября — сразу семь областей: Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская. Таким образом, Киев станет 16-м регионом с таким карантинным статусом.

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