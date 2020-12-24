В Запорожском облсовете выбрали третьего за две недели председателя

Запорожский областной совет в ночь на 24 декабря избрал своим председателем 35-летнюю Елену Жук из фракции "Слуга народа". Как сообщает пресс-служба облсовета, за первую женщину на этой должности проголосовали 46 депутатов из 84.

"Сегодня выбрали не меня. Сегодня выбрали ум, компромисс и конструктив. В планах — работа над бюджетом области. Далее мы запустим работу совета, который должен был заработать еще три недели назад. Мы докажем, что умеем работать, работать конструктивно", — прокомментировала свое избрание Жук.

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Перед этим о сложении своих полномочий заявил Виталий Боговин, которого пресс-служба Запорожского облсовета рассматривала в качестве законного главы этого органа власти.

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Напомним, что 11 декабря депутатам не удалось избрать председателя: голосование, сопровождавшееся конфликтами и драками затянулось на 10 часов, и лишь ночью группа депутатов из, как утверждалось, 43 человек, проголосовала за Боговина, закрывшись от журналистов и остальных депутатов в кабинете Боговина, бывшего на тот момент главой Запорожской обладминистрации.

В то же время 17 декабря 44 депутата облсовета из 84 проголосовали за избрание его председателем Юрия Толочека, вышедшего из фракции "Слуга народа". Пресс-служба облсовета заявила, что это решение не имеет юридической силы, а полиция расследует случившееся.

18 декабря президент Владимир Зеленский уволил Боговина с должности главы Запорожской ОГА и назначил вместо него Александра Старуха. Последний уже был главой этой области при президенте Викторе Ющенко — с 25 сентября 2008 по 18 марта 2010 года, до этого с 30 мая 2008 года исполнял обязанности губернатора.