В Житомирской области неизвестный ранил ножом 9 человек, один из них умер (ФОТО)

В пгт Иршанск Житомирской области ночью 21 июня неизвестный ударил ножом мужчину, а затем еще 8 человек, которые пытались его успокоить.

Один из раненых скончался в больнице, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По предварительной информации, между ранее судимым местным жителем и посетителем кафе возник конфликт, причины которого устанавливают правоохранители.

Известно, что мужчины вышли из помещения кафе, где нападающий нанес ножевое ранение одному из них. После этого гражданин ранил ножом еще 8 человек, которые пытались его успокоить. Затем нападавший скрылся с места происшествия на автомобиле.

Указано, что всех пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

"Один человек от полученных ножевых ранений скончался в больнице. Семеро еще находятся на лечении, одного выписали", — говорится в сообщении.

Вскоре в Житомирской области объявили план "Перехват". Сейчас проводят розыскные действия, чтобы установить обстоятельства совершенного преступления. Также ищут нападавшего, ему готовят уведомление о подозрении.

Уголовное производство открыли по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) и части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Виновнику грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Напомним, ночью 22 мая в Житомирской области пьяный арендатор местного пруда расстрелял 7 рыбаков.