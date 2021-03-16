Политика 1 час назад

Вакцина прибыла в Киев без участия Кличко, а вакцинация стоит на месте, — блогер

За 13 и 14 марта прививку не сделали ни одному киевлянину.

Вакцина прибыла в Киев без участия Кличко, а вакцинация стоит на месте, — блогер Вакцина прибыла в Киев без участия Кличко, а вакцинация стоит на месте, — блогер

Виталий Кличко хотя и обещал договориться с международными партнерами о поставке вакцин в столицу, так этого и не сделал, пишет в Facebook блогер Михаил Шнайдер.

"Удивительная ситуация складывается в Киеве. Сначала наш знаменитый мэр Виталий Кличко бил себя в грудь и обещал достать для киевлян вакцину. Но, как мы все знаем, обещать — не значит жениться. Вакцину Кличко так и не достал, а объяснений не дал", — отмечает Шнайдер.

Кратко и по делу в Telegram

По его информации, вакцину в Киев все-таки привезли, но мэр к этой доставке не имеет никакого отношения. Но проблема в том, пишет блогер, что за 13 и 14 марта прививку не сделали ни одному киевлянину.

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"Наш "Герой" умудрился не только провалить переговоры по вакцине с международными партнерами, но и сам процесс вакцинации киевлян. Такое ощущение, что он надеется победить коронавирус только с помощью закрытых после 22:00 баров", — иронизирует Шнайдер.

Напомним, ранее известный блогер-урбанист Олег Тоцкий сообщал, что Кличко не планировал открывать Подольский мост в конце 2020 года, как заявлял. Строительство моста заморожено вот уже как полгода.

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