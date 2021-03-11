Василенко, Бондаренко и Мариковский возглавили топ нардепов-борцов за экологию, — рейтинг

Народные депутаты Леся Василенко, Олег Бондаренко и Александр Мариковский возглавили топ народных депутатов, которые активно борются за экологическое благополучие Украины. Рейтинг был составлен порталом ЭкоПолитика — новой медиаплатформы об экологической политике Украины.

Журналисты оценивали два главных критерия: разработку законопроектов об охране окружающей среды и публикации по этим темам на своей странице в Facebook.

При этом отмечается, что даже среди членов Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и использования природы нашлись нардепы, которые ни разу за 2 месяца текущего года не инициировали публичных дискуссий, а также не подали профильных законопроектов.

Сообщается, что Олег Бондаренко, нардеп от фракции "Слуга народа", глава профильного комитета ВР в январе стал соавтором 8 законопроектов, но ни один из них не касался экологии, в феврале он участвовал в разработке 14 законопроектов, и только один из них относился к проблемам охраны окружающей среды. В Facebook Бондаренко опубликовал 24 поста на различные темы об экологии.

Его однопартиец Александр Мариковский является членом профильного комитета, за два месяца выступил соавтором 5 законопроектов, один из них посвящен охране окружающей среды. В сети он инициировал дискуссии по вопросам профильного законодательства 13 раз.

Леся Василенко из фракции "Голос" является членом профильного комитета, за два месяца совокупно она подала 19 законопроектов, из которых 4 касались экологии. На своей странице в Facebook Василенко опубликовала 90 постов, которые касались проблем окружающей среды.

Кроме указанных нардепов в рейтинг попали Елена Криворучкина (9 законопроектов, ни одного об экологии, 2 поста), Игорь Кривошеев (11 законопроектов, 2 касались экологии, 1 пост), Павел Бакунец (12 законопроектов, 1 об экологии, 25 постов), Анжелика Лабунская (5 законопроектов, 2 экологических, 6 постов), Сергей Шахов (12 законопроектов, ни один не касался проблем экологии, 67 постов), Антон Яценко (5 законопроектов, ни один не касался окружающей среды, 54 поста).

Напомним, 3 марта на заседании Комитета по вопросам экологической политики и природопользования к повторному первому чтению был одобрен доработанный текст законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно поддержки развития отечественных отраслей недропользования" (№4187).